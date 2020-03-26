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北京擬訂新規 流感須戴口罩

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
為懲處不文明行為，北京擬將「流感須戴口罩」寫進法條。中新社資料照片
為懲處不文明行為，北京擬將「流感須戴口罩」寫進法條。中新社資料照片

大陸新冠肺炎疫情逐漸趨緩，防範疫情的法規也開始改革。北京今（26）日提交修法申請，之後在公共場所，咳嗽、打噴嚏時不遮掩口鼻，得了流感不佩戴口罩等行為，可能將面臨處罰。

星島網報導，《北京市文明行為促進條例（草案）》今提交市十五屆人大常委會第二十次會議二審。北京市人大法制委員會副主任委員孫力表示，有些常委會代表認為，應當結合這次新冠狀病毒肺炎疫情防控，從文明行為角度作出相應規定，據此，法制委員會建議增加相關內容。

其中，在第十六條增加「在公共場所咳嗽、打噴嚏時遮掩口鼻，患有流行性感冒等傳染性呼吸道疾病時佩戴口罩；傳染病患者配合相關檢驗、隔離治療等措施，如實提供有關情況；不濫食野生動物，不非法買賣野生動物及其製品」等內容。

此外，還增加「不造謠、不信謠、不傳謠」，「用餐實行分餐製、使用公筷公勺」， 「遇有突發事件時配合各項應急處置措施」等行為。若違反條例中規定的不文明行為，拒不改正或者多次違反的，有關行政執法部門可以在法律、法規規定的行政處罰幅度範圍內，從重處罰。

北京 疫情 新冠肺炎

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