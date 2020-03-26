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港府今續派包機赴湖北 接載280港人

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
港府今續派包機赴湖北，接載280港人。星島網
港府今續派包機赴湖北，接載280港人。星島網

香港政府再派出包機接載滯留湖北的港人返港，昨日共281人登上兩班包機。撤離行動今日繼續，接載另一批約280名港人回港。

據星島網報導，港府政制及內地事務局長聶德權和入境事務處長曾國衛，今早率領團隊由香港飛到武漢天河國際機場，統籌撤離行動，兩人並會隨今日的第二班包機回來。早上在港起飛的包機，中午時分抵達武漢。一行人在港出發時，於機艙內喊「同心抗疫」口號增加士氣。

昨日行動原定接載285名港人，最後有281人登機，少4人，因為其中1人臨時通知缺席，另3人未能通過體溫檢測。他們當中較多人原身處咸寧市，部分在黃石市和孝感市，以及在湖北省其他城市的緊急個案，包括13名60歲或以上長者，74人為16歲或以下，其中13人為3歲或以下幼兒。他們回港後，必須進行14天家居檢疫，部分則透過手機通訊軟件作定點追蹤及量度體溫等。

至於會否派出第三批包機，聶德權昨日表示暫未有定案，「武漢市已經降為中級風險地區，4月8日亦會解封，港府會密切注視有關情況，對外交通開通情況如何。之後會跟湖北省政府商討及了解仍然在當地的港人情況。」

香港 機場

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