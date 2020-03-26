遭小學老師猥褻4年 一封自白信揭開受害過程

中國廣西一位小學老師近期遭爆出十年前曾猥褻性侵一名女童長達4年之久，這位女童是該位老師的學生，從一年級開始到四年級持續被老師侵犯，直到本月中家屬發現被害人寫下的一封自白信，才揭穿老師的惡行，而該案目前已遭公安部受理，正對學校進行調查工作，並傳喚嫌疑人做進一步偵辦。

根據「澎湃新聞」報導，被害人趙某就讀小學時，父母已經離異，因此都是在外婆家生活，而姊姊趙佳（化名）則是在姨母家生活，週末才回到外婆家，當時趙佳並不知道妹妹遭侵犯的事，直到本月16日舅舅發現了妹妹寫的自白信，上面記載了妹妹遭老師侵犯的氣憤心情，而趙佳妹妹事後坦承一切，表示2010年鄧姓老師開始侵犯她，在課堂上對他做出不當行為，並示意她不要對同學說這件事，甚至送她一台舊手機和10塊錢，要她不要向任何人透露，而從一年級到四年級她都持續受到鄧姓老師的侵犯。

趙佳表示「我妹妹當時7歲，也是無知，還以為老師這樣抱她是寵她的表現，她還想告訴同學，班上很多同學都知道這位老師很喜歡抱著她」，而她也透露妹妹上初中後人變得很自閉、內向，甚至向她表示不想結婚，而這位鄧姓老師現已66歲，趙佳說「應該退休一年左右，他當年也就是55歲，他有配偶，他的孫子比我妹妹小2歲，在我們村裡是老教師了，只要說到他，村裡的人都知道」，而當趙佳試圖聯絡鄧姓老師時，對方卻不道歉，後來再撥電話就不接了。

最後，趙佳在21日陪同妹妹去派出所做筆錄，並聯繫了相關人證，趙佳說「我妹妹被侵犯，下體曾受傷，去買過藥，一位醫生看過傷，我們正聯繫這位醫生，還有就是我妹妹當年的小學同學願意為我妹作證」，而隔日公安機關也立案調查，將鄧姓老師傳喚調查，追究其刑事責任。