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被指破壞生態 青島涵碧樓41棟海景獨棟別墅被拆

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
青島涵碧樓海景獨棟別墅圖遭拆除。圖：取自澎湃新聞
青島涵碧樓海景獨棟別墅圖遭拆除。圖：取自澎湃新聞

山東省青島市黃島區委員會宣傳部官方微博「黃島發布」25日披露，青島涵碧樓的41棟海景獨棟別墅被拆，酒店則正常營運。

青島涵碧樓是鄉林建設旗下投資。澎湃新聞報導，黃島發布指出，青島西海岸新區涵碧樓酒店規劃建設45棟建築，於2010年啟動建設，在建設過程中實施海岸線施工、回填，對礁岩造成一定程度破壞。

黃島發布指出，根據有關單位研判，需對涉及破壞生態岸線的41棟建築進行整治。針對部分建築已銷售給個人或單位的現狀，為最大程度保證當事人（單位）的合法權益，在採取評估、洽談的方式，對41棟建築進行資產確認後，於3月25日啟動依法整治，以恢復海岸帶的自然生態功能和生態岸線的公共屬性，同時保護酒店的正常營運。

報導引述業界人士分析，這可能與青島自2016年啟動的藍色海灣整治行動有關。藍色海灣整治行動是大陸十三五規劃綱要中的重大海洋工程之一，並在實施過程中同步推進藍色海灣、生態島礁等海洋生態修復工程。

青島涵碧樓酒店於2010年開工，2013年6月，酒店用海項目獲得山東省正式批復，用海總面積為10799平方公尺，並於2014年底開業。青島涵碧樓酒店分為七星級酒店和海上莊園兩個部分，位於青島市黃島區九龍山路，坐落於鳳凰山麓的半島，伸入海洋腹地，三面環海一面靠山。

青島涵碧樓占地面積14.15萬平方公尺，總投資近5億美元，規劃330間房，內含160間消費客房、海景獨棟別墅41棟及海景複層別墅30棟。在海景獨棟別墅裡，號稱伸腳就能踢到海水。

青島涵碧樓也是日月潭涵碧樓在大陸的第一家姐妹酒店。

根據青島日報2019年6月4日報導，經過嚴格評審，遼寧丹東，山東青島、日照和威海，江蘇連雲港，浙江台州、溫州，福建莆田，廣西北海，海南海口10個城市入選藍色海灣整治行動城市。

2019年11月29日，青島市人民代表大會常務委員會發布《青島市海岸帶保護與利用管理條例》，自2020年1月1日起施行。在整治修復中，《條例》表示，相關政府應當制定海岸帶整治修復計畫，確定修復目標和主要措施，對受到破壞的海岸帶進行整治修復。海岸帶整治修復應當堅持系統修復、綜合整治，優化海岸帶生態安全屏障體系。支持透過退圍還海、退養還灘、退耕還濕等方式，保護與修復濱海濕地。

青島涵碧樓海景別墅原貌。圖：取自網路
青島涵碧樓海景別墅原貌。圖：取自網路
青島涵碧樓海景別墅原貌。圖：取自網路
青島涵碧樓海景別墅原貌。圖：取自網路

修復 涵碧樓 建築

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