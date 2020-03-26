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陸演出市場 去年票房200億

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大麥網聯合燈塔研究院25日發布報告稱，2019年中國演出票房邁入200億元（人民幣，下同）大關，同比增長7.29%，票房增速趕超電影市場。

報告認為，總體看，過去一年中國演出市場蓬勃發展，劇場演唱會、旅遊演出在票房上齊頭並進，形成三足鼎立態勢。

演出票房貢獻方面，2019年旅遊演出增速最猛，同比上升9.58%，票房收入為73.79億元，直逼劇場的84.03億元，演唱會票房收入則為42.59億元，同比上昇6.88%。

同時，市場消費結構年輕化趨勢明顯，呈現「低頻次、高單價、穩輸出」的特徵，而「跨城觀演」則成為新常態。

在演出花費方面，報告顯示，演唱會的人均投入最高，平均為1525元，其次則是音樂劇，人均支出達到1280元。

報告還指出，目前來看，演出城市「下沉」仍需動力。數據顯示，在2019年演出城市購票用戶分布中，一二線城市的佔比為76%，三四線城市僅為24%，而2018年該數據為25%，換言之，2019年三四線城市購票比例不升反降。

此外，去年三四線城市電影購票用戶佔比為35%。對比電影市場不難發現，目前現場演出仍極度依賴一二線市場，市場下沉之路有待進一步開拓。

演唱會 電影 劇場

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