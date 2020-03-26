刺激消費 浙贛等地推周休2.5日

新冠肺炎疫情重創大陸各行各業尤其是旅遊與零售消費業。中新社旗下新媒體《中新經緯》報導，為刺激消費，3月以來，浙江、江西及甘肅省隴南市等三地，已先後宣布將階段性實施「周休2.5日」。

根據中國旅遊研究院測算，受疫情影響，2020年第1季及全年，大陸國內旅遊人次將分別下降56%和15.5%，國內旅遊收入分別下降69%和20.6%；預計今年全年將比去年減少旅遊9.32億人次，營收減少更將高達人民幣1.18兆元（約新台幣5.3兆元）。

中新經緯稱，為促進文化旅遊消費，近期大陸各地紛紛推出發放消費券、景區門票半價等措施，更有三地相繼提出「周休2.5日」措施。

率先提出將於今年第2季試行周休2.5日的江西省，要求各地、各單位結合實際，優化工作安排，積極引導幹部職工周末外出休閒度假。彈性作息減少的工作時間，則透過延長其他工作日工作時間調整回補。

甘肅省隴南市隨後也宣布鼓勵休假消費，要求每周五下午各行政事業單位在完成工作任務，安排好值班人員的情況下，可鼓勵其餘職工休假旅遊。

浙江省則於24日發布「關於提振消費促進經濟穩定增長的實施意見」，當中也提及，鼓勵實施一周4.5天彈性工作制，支持有條件的機關、社會團體、企事業單位落實帶薪休假制度。

華融證券宏觀經濟研究員黃羽表示，目前疫情正在全球爆發，全球經濟不可避免都將受到衝擊。在未來外需將持續低迷下，擴大內需將會是中國提振經濟的主要手段。因此，刺激消費將是未來一段時間政府的重要工作，實施4.5天彈性工作制，主要就是為了增加民眾閒暇時間、鼓勵消費。

不過，江西省文化和旅遊廳強調，江西此次試行周休2.5日只在今年第2季的三個月內實施，而且是「調休」而非縮短每周法定工作時間。

事實上，大陸國務院2015年8月發布的「關於進一步促進旅遊投資和消費的若干意見」就曾提出：鼓勵彈性作息，有條件的地方和單位可根據實際情況，依法優化調整夏季作息安排，為職工周五下午與周末結合外出休閒度假創造有利條件。

中新經緯表示，近幾年，已經有河北、江西、重慶、甘肅、遼寧、安徽、陜西、貴州、福建、浙江、廣東、江蘇等多個省份，相繼提出鼓勵休假2.5天的意見。

對於未來是否會有更多地方跟進實施周休2.5日？中泰證券研究所高級經濟學家楊暢認為，這項政策雖然對休閒旅遊度假等產業將具有一定的刺激作用，但其他省份是否跟進，得看各省如何把握生產與休閒之間的均衡點。