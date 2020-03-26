實名預約購票 遊覽路線分流

伴隨新冠病毒疫情控制趨於向好，大陸內地旅遊業漸有復甦回暖之勢。北京八達嶺長城作為聞名世界的名勝古蹟，24日，景區部分已恢復開放，範圍為八達嶺長城北六樓至南五樓半。為避免遊客聚集，景區設計了兩條分流式單向循環遊覽路線。

目前，長城景區採取實名預約購票的方式，分為上午與下午兩個時段分時預約。每個時段不超過9750人次，全日流量控制在1.95萬人次以下，為疫前景區最佳承載量的30%。景區暫不接待旅遊團隊。開放首日，前來長城遊覽的旅客並不多，網絡預約人數顯示不到1000人。

為防控疫情，景區要求遊客在到達景區前，使用「北京健康寶」小程序領取「健康碼」，在景區入口處出示「健康碼」，測量體溫正常後，刷身分證直接入園。在遊覽過程中，遊客需全程佩戴口罩，人際保持一米距離，嚴禁扎堆聚集。 此外，為保障園區的有序運行，景區在西側的黑龍潭停車場設立接駁站，對遊客進行預檢，遊客可步行2.3公里或乘坐免費的接駁車前往景區入口。接駁車上，乘客隔位就坐，確保空座率在50%以上，避免人流聚集。每趟車運行完畢後，經消殺通風，方可投入下一運行。

值得注意的是，對在抗擊疫情中作出巨大貢獻的醫務工作者，八達嶺長城景區給出了免票的優惠政策。對應人群網上預約後，憑有效證件登城遊覽。該優惠政策持續至年底。

數據顯示，截至3月22日，大陸已有近4000家景區恢復開放，其中A級景區占比達43%，復工率超30%。而隨著內地多地防疫形勢趨於穩定，重慶、江蘇、雲南、四川、甘肅、河南、陝西、上海等地下發通知，恢復旅行社企業部分經營活動。專家預測，短途遊或率先復甦。

旅遊業者逐步復工，在家憋了兩個月的民眾也開始按捺不住想要出遊的心。根據大陸旅行網站的統計，多個省市景區周末人數增長超5倍。北京方面，周末各景區人數增長近90%，頤和園、北京園博園、圓明園、玉淵潭公園、北海公園等景區熱度最高。

專家建議，外出遊玩的民眾應盡量選擇城市周邊遊，暫時不要跨省旅行。