數位化防疫？ 「健康碼」被人利用行騙

大陸在新冠肺炎疫情趨緩後，要求民眾申領手機「健康碼」，搭乘公共交通或進入商場辦公大樓，只有出示綠碼人士才可以進入。官方要求人人都用「健康碼」一度引起個人隱私爭議。近日溫州市甌海區一起利用中老年人不會申領健康碼，趁機盜取受害人錢財的案件，已進入司法審查起訴階段。

據新華社報導，溫州市甌海區某農貿市場的管理人員林某負責進出市場人員的身份登記、體溫測量、健康碼查驗等工作。3月4日，59歲的市民陶某到該農貿市場買菜時，因未申領健康碼，被林某攔下。

林某查看陶某手機時，發現他手機上有一條9100餘元人民幣的銀行簡訊。林某平日因網路賭球手頭緊張，加上陶某對健康碼、手機支付一竅不通，於是他一邊謊稱申領健康碼，一邊偷偷地將受害人銀行卡與支付寶賬號進行綁定，再將錢盜轉用以償還賭債。因受害人支付寶沒有設密，兩三下功夫，卡中9100餘元便被轉了出來。

隨後，林某將轉賬記錄全部刪除後才將手機還給陶某。整個過程中，陶某毫無發覺，直到去銀行匯款時，才發現自己銀行卡裡的錢不翼而飛。

無獨有偶，近日杭州一企業車間主任利用每日檢查員工健康碼為由，操作受害人手機綁定銀行卡，共盜轉59000元。

甌海區檢察院辦案檢察官提醒，此類案件中，許多中老年人往往因為不了解手機操作、健康碼申請流程等，成為大陸犯罪分子緊盯對象。在實際接觸和使用中，要特別注意保管手機，並設置密碼和支付密碼。

大陸網路安全業內人士表示，在使用健康碼時，不要輕信騙子「升級」「換領」健康碼等謊言，去掃描不安全二維碼；也不要在網路社交中，因健康碼向他人透露身份證、銀行卡和密碼等訊息或轉賬匯款。