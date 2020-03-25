湖北更新疫情評估等級 武漢降級為中風險區

山西對口支援湖北潛江醫療隊23日撤離時，一位獲治癒的女患者追車百米相送。在車上的山西第一批支援湖北醫療隊潛江小組的楊永杰拍下這一幕，哽咽地說：「這是我的病人，我們的人生價值得到了充分體現，此生無憾！」視頻傳到網上，感動無數網友。

2020-03-25 15:38