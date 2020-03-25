湖北更新疫情評估等級 武漢降級為中風險區
湖北省市縣疫情風險等級評估今日更新，調整武漢市為中風險市縣，至此湖北低風險市縣75個，中風險市縣1個，無高風險市縣。
湖北昨日宣布，將於今日開始恢復武漢以外地區的對外交通，武漢則將於四月八日解除封城。據湖北日報報導，今日湖北省對疫情評估等級做出更新。
其中武漢市內又以「區」，區分低風險與高風險地。現今武漢低風險區有5個，包含新洲區、黃陂區、江夏區、蔡甸區、東西湖區；中風險區有8個，包含青山區、漢南區、江岸區、漢陽區、礄口區、江漢區、武昌區、洪山區。
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