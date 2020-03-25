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新冠肺炎衝擊 這家公司業績卻逆勢暴增為去年的3倍

聯合報 / 特派記者林則宏／上海即時報導
iTutorGroup董事長楊正大表示，對於這場突如其來的新冠肺炎疫情，iTutorGroup早已有所準備。（iTutorGroup／提供）
iTutorGroup董事長楊正大表示，對於這場突如其來的新冠肺炎疫情，iTutorGroup早已有所準備。（iTutorGroup／提供）

新冠肺炎疫情正如海嘯般衝擊著全球經濟，但擁有TutorABC等品牌的線上教育機構「麥奇教育科技」（iTutorGroup），業務量反而順著這波浪潮向上衝高。iTutorGroup董事長楊正大說，整個2月，

iTutorGroup的客戶使用量是去年同期的三倍。

iTutorGroup是網路時代，唯一一家出身台灣的獨角獸企業，目前在台灣擁有TutorABC和tutorJr雙品牌，在中國大陸則有TutorABC與針對孩童的vipJr，在全球135個國家累計已有超過5,000萬人次上課。

這次突如其來的疫情，對多數企業而言都是一場重大危機，但對iTutorGroup卻如同2003年的SARS，又是一次重大轉機。

iTutorGroup誕生於網路應用剛剛興起的1998年。但五年後，SARS來襲，卻成為當時唯一還能不停課的英語學習機構。這也讓iTutorGroup隔年業績大幅成長5倍，再次年又成長3倍，等於兩年成長了15倍。

因此，當新冠肺炎爆發後，全世界都還在遠端遙觀中國的疫情發展之際，楊正大已經意識到，行業又一次的大浪潮到來了。

1月26日，武漢封城第三天，儘管還是大年初二，但楊正大當天上午8時就透過內部「TutorMeet+」系統，召開了一場線上高層管理會議。楊正大說，這場會議原本預計開一個小時，最後一路談到午夜12點。

這場馬拉松式的會議做成了多項決議，或許多年後回望，這些決議將被視為是推升iTutorGroup再一次躍升的關鍵。

在上海市虹口區的公司總部接受本報專訪時，楊正大說，當晚這場會議做的第一件事就是關注全體5,000多名員工的現況。「當時我們立刻逐級往下了解，每一個員工目前人在哪裡？身體健康如何？並建立起通報機制。」

第二件事則是檢視在此一特殊時期，iTutorGroup能爲社會做些什麼？

楊正大表示，武漢封城當晚，他看到大陸各地就有許多醫護人員風雨兼程趕往武漢支援。iTutorGroup因此決定，提供一萬份線上課程給一線醫護人員的子女。

「他們冒著生命危險保護我們的健康，我們也希望能為他們做點事。」楊正大說。

同時，因預期政府隨後就會宣布停課，楊正大也思考，如此一來，怎麼讓所有學生都能「停課不停學」。iTutorGroup最後決定，開放旗下所有公開課，將每個年級下學期課程準備好，搭配「快手」等線上應用平台，將教材全數上傳。

楊正大甚至將iTutorGroup在線教育平台，開放給所有的學校和其他線下教育機構免費使用。他表示，iTutorGroup2月1日正式開放線上教育平台後，很快就有近200多所學校和線下教育機構前來接洽。

但在此時拉競爭者一把，不擔心可能因此壯大對手嗎？楊正大說，「我覺得疫情當前，沒有競爭的問題，我們心裡只有學生。」

他認為，如果其他線下教育機構因為這次疫情支撐不住了、倒了，到最後受影響的還是學生，他關心的是如何協助社會解決問題，而不單是協助對手解決問題。

為說服公司同仁，楊正大比喻，這就像大家在賽跑時，突然飛來一顆炸彈把跑道炸出一個大洞。咱們家剛好有推土機，我們現在該做的事，是協助將跑道推平，而不是想著趁機超越對手。 

不光協助解決學生、學校、競爭者當前面臨的困境，隨著疫情蔓延至歐美，愈來愈多人被迫禁足在家，許多人的生計甚至因此受到影響，iTutorGroup如今還能協助歐美解決部分的失業問題。

楊正大說，疫情暴發初期，iTutorGroup訂課量暴增，當時歐美的老師都非常配合，讓所有學生都能有課可以上。而過去兩周，隨著疫情在歐美大爆發，愈來愈多人被迫留在家裡，許多非全職工作者因此失去收入來源。

他表示，3月第一周，iTutorGroup每天面試的教師平均約200人。但到了第二周，每天前來應聘的人都超過1,000人，讓公司的招聘小組「全累呆了」。

對於何以2月，當幾乎全中國大陸的企業都因疫情而停擺，iTutorGroup不僅能即時運轉，還可以應付暴增的業務量？楊正大說，「因為我們早有準備。我們公司已經很久了，當年，我們就歷過SARS。」

例如，iTutorGroup早就建立起完整的在家工作流程，疫情爆發前就有約1,500名員工可以在家工作。疫情爆發後，1月26日那場會議，公司當下決定：加大開放在家工作許可，讓能夠在家工作的員工數一口氣擴增至4,000人。

因此，3月中旬，iTutorGroup復工率已經達到96%，即便那些仍身困疫區的員工，都能如期如常上班。

楊正大舉例，iTutorGroup在北京有80名員工，但北京辦公室至今仍未開放，不過所有人照常能上班、工作。他說，疫情不僅沒有影響iTutorGroup的復工，「我們復工的時間甚至比原先規劃都還要提前了。」

受新冠肺炎疫情影響，今年2月大陸多數企業都陷入停擺，但iTutorGroup董事長楊正大表示，iTutorGroup的客戶使用量卻是去年同期的三倍。（iTutorGroup／提供）
受新冠肺炎疫情影響，今年2月大陸多數企業都陷入停擺，但iTutorGroup董事長楊正大表示，iTutorGroup的客戶使用量卻是去年同期的三倍。（iTutorGroup／提供）
iTutorGroup未受疫情衝擊，大年初四起就陸續復工，如今復工率已達到96%。特派記者林則宏／攝影
iTutorGroup未受疫情衝擊，大年初四起就陸續復工，如今復工率已達到96%。特派記者林則宏／攝影

疫情 在家工作 新冠肺炎

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