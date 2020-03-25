四川解除麻將館營業禁令 網友：我準備好了！

四川省政府網今（25）日發布最新公告，自25日零時起，終止疫情期間暫停麻將館、茶室、網吧等有交叉傳染風險的經營場所開業的規定。

在此之前，四川多地曾通報新冠肺炎疫情期間違規打麻將的案例。

解禁之後，四川省老百姓又可以在麻將館打麻將了。對此，有網友說，已經在去麻將館的路上了，這才是復工復產的節奏！

還有網友表示：麻友們已經急不可待了！不過也有網友溫馨提示，儘管解禁打麻將了，但還是要做好防護措施。