武漢註記台商仍須專機返台 政院：異地飛 恐買不到機票

隨著中國即將針對湖北武漢解封，第三批專機返台是否有需求，以及是否取消台商註記等，成為討論。外傳行政院與中央疫情指揮中心不同調，行政院發言人Kolas Yotaka則澄清，行政院不可能因為中國聲稱解封，就改變自己的政策。Kolas也說，被註記的武漢台人就算想從其他中國省市返台，可能連機票都無法購買。

她指出，之所以可能產生誤會，是由於疫情中心指揮官陳時中在記者會回應問題時表示，若中國武漢解封，台商返台將檢疫14天，被認為是鬆綁，但其實陳時中指的「檢疫」是「集中檢疫」，政策方向實與行政院一致。

Kolas強調，行政院的立場沒有改變，政策沒有改變，對於武漢解封後，若有台商從其他中國省市返台，也將依循血友病童的模式，用高防護、高檢疫的規模讓他回來。

至於未來武漢解封，台商可能以散客方式返台，如何應對？Kolas說，台灣的政策就是希望採專機模式，若因故需要從其他地區返台，則會以專案處理，但必須是非常特殊的情況。她也指出，若有武漢台商希望從其他中國省市返台，將不得入境，同時由於有註記，可能連機票都無法購買。

陳時中則在今日下午記者會中表示，要不要解註記，必須評估還有沒有風險的存在，並認為中國「不是真正的解封」，而是有序的交通，但在各個城市之間還是有一定的規定，有限制的做點對點的移動。他強調，接下來要有觀察期，觀察其風險，謹慎起見，還是維持註記。

他指出，在觀察期中，政策方向還是以專機返台為主，也不排除有定點定時的航班，希望把風險維持在一定的程度，回來後仍採集中檢疫。至於到底聽誰的，陳時中表示，當然還是聽行政院的；指揮中心在疫情的管控有一定的自主權，但國家的管理當然是以行政院為主。