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刺激消費！大陸多省市推行周休2.5日

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
圖為北京故宮的旅遊人潮。新華社資料照片
圖為北京故宮的旅遊人潮。新華社資料照片

3月以來，浙江、江西及甘肅省隴南市三地相繼推行周休2.5日刺激消費，讓外省市的網友大呼羡慕。

中新經緯報導，據中國旅遊研究院測算，受新冠肺炎疫情影響，今年第一季及全年，大陸國內旅遊人次將分別下降56%和15.5%，國內旅遊收入分別下降69%和20.6%；預計全年比去年減少旅遊9.32億人次，減少收入達人民幣1.18兆元。

為了促進文旅消費，近來大陸多地推出發放消費券、景區門票半價等措施。另有三地相繼推出周休2.5日，但要求略有不同。例如，江西省和隴南市要求鼓勵、引導職工外出度假和旅遊，浙江省則未提及。

江西省率先提出第二季試行周末2.5天彈性作息，要求各地各單位結合實際，優化工作安排，積極引導幹部職工周末外出休閒度假。彈性作息減少的工作時間，將透過延長其他工作日時長調節補回。

甘肅省隴南市也鼓勵休假消費，要求每周星期五下午各行政事業單位在完成工作任務，安排好值班人員的情況下，可以鼓勵其餘職工休假旅遊。

昨(24)日，浙江省印發《浙江省人民政府辦公廳關於提振消費促進經濟穩定增長的實施意見》。其中包括鼓勵實施一周4.5天彈性工作制。

華融證券宏觀經濟研究員黃羽表示，目前疫情正在全球爆發，全球經濟不可避免受到衝擊，未來外需將持續低迷，擴大內需是大陸提振經濟的主要手段。刺激消費將是未來一段時間政府的重要工作，推出4.5天彈性工作制，主要是為了增加閒暇時間，鼓勵消費。

中國民生銀行研究院研究員郭曉蓓表示，列寧曾經說過：不會休息的人就不會工作。優化休假安排，遠不止激發消費需求這一個好處。預計此一新政將會在很大程度上，釋放居民消費潛力，活躍經濟促進社會發展。

江西省文化和旅遊廳相關負責人進一步指出，江西這次試行2.5天假期制，只是在今年第二季的三個月內，時間並不長，所以預計惠及的群體中，發揮帶頭作用的機關事業單位等有望率先受益。

其實，鼓勵實施彈性假期並不是新鮮事。近幾年，河北、江西、重慶、甘肅、遼寧、安徽、陝西、貴州、福建、浙江、廣東、江蘇等10多個省份，都曾推出鼓勵周休2.5日的意見。

黃羽認為，在目前大陸國內外經濟下行壓力加大的背景下，預計未來可能有更多的省份推出類似的消費刺激政策。北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍則認為，其他地方有可能會跟進，但是效果未必會好。

不過，無論是大陸國務院推出的相關意見，或是各地推出的方案，所謂2.5天假期制，在執行上仍有許多限制條件，比如，都明訂是「有條件」的單位而不是全部單位、企業統一實施。

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