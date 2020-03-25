快訊

第三趟武漢專機有望？ 指揮中心：今天不會宣布

夫婦應居家檢疫男卻開賓士趴趴走洽公 女提著菜返家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情過後刺激消費 浙江、江西等地推動周休2.5日

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
新冠肺炎疫情重創大陸旅遊與零售消費業，浙江等三地因此宣布將階段性實施「周休2.5日」。圖為浙江知名水鄉烏鎮。特派記者林則宏／攝影 
新冠肺炎疫情重創大陸旅遊與零售消費業，浙江等三地因此宣布將階段性實施「周休2.5日」。圖為浙江知名水鄉烏鎮。特派記者林則宏／攝影 

新冠肺炎疫情重創大陸各行各業尤其是旅遊與零售消費業。據中新社旗下新媒體《中新經緯》報導，為刺激消費，3月以來，浙江、江西及甘肅省隴南市等三地，已先後宣布將階段性實施「周休2.5日」。 

根據中國旅遊研究院測算，受疫情影響，2020年第1季及全年，大陸國內旅遊人次將分別下降56%和15.5%，國內旅遊收入分別下降69%和20.6%；預計今年全年將比去年減少旅遊9.32億人次，營收減少更將高達人民幣1.18兆元（約新台幣5.3兆元）。

中新經緯稱，為促進文化旅遊消費，近期大陸各地紛紛推出發放消費券、景區門票半價等措施，更有三地相繼提出「周休2.5日」措施。

率先提出將於今年第2季試行周休2.5日的江西省，要求各地、各單位結合實際，優化工作安排，積極引導幹部職工周末外出休閒度假。彈性作息減少的工作時間，則透過延長其他工作日工作時間調整回補。

甘肅省隴南市隨後也宣布鼓勵休假消費，要求每周五下午各行政事業單位在完成工作任務，安排好值班人員的情況下，可鼓勵其餘職工休假旅遊。

浙江省則於24日發布「關於提振消費促進經濟穩定增長的實施意見」，當中也提及，鼓勵實施一周4.5天彈性工作制，支持有條件的機關、社會團體、企事業單位落實帶薪休假制度。

華融證券宏觀經濟研究員黃羽表示，目前疫情正在全球爆發，全球經濟不可避免都將受到衝擊。在未來外需將持續低迷下，擴大內需將會是中國提振經濟的主要手段。因此，刺激消費將是未來一段時間政府的重要工作，實施4.5天彈性工作制，主要就是為了增加民眾閒暇時間、鼓勵消費。

不過，江西省文化和旅遊廳強調，江西此次試行周休2.5日只在今年第2季的三個月內實施，而且是「調休」而非縮短每周法定工作時間。

事實上，大陸國務院2015年8月發布的「關於進一步促進旅遊投資和消費的若干意見」就曾提出：鼓勵彈性作息，有條件的地方和單位可根據實際情況，依法優化調整夏季作息安排，為職工周五下午與周末結合外出休閒度假創造有利條件。

中新經緯表示，近幾年，已經有河北、江西、重慶、甘肅、遼寧、安徽、陜西、貴州、福建、浙江、廣東、江蘇等多個省份，相繼提出鼓勵休假2.5天的意見。

對於未來是否會有更多地方跟進實施周休2.5日？中泰證券研究所高級經濟學家楊暢認為，這項政策雖然對休閒旅遊度假等產業將具有一定的刺激作用，但其他省份是否跟進，得看各省如何把握生產與休閒之間的均衡點。

疫情

延伸閱讀

南市超前部署 600人以上學校就有紅外線體溫偵測儀

外籍人士居家檢疫 未收到南市防疫包

拚消費！浙江：每周上班4.5天 放寬汽車限購

為醫護人員打氣 南市烹飪商業同業公會柳奇贈餐飲

相關新聞

疫情過後刺激消費 浙江、江西等地推動周休2.5日

新冠肺炎疫情重創大陸各行各業尤其是旅遊與零售消費業。據中新社旗下新媒體《中新經緯》報導，為刺激消費，3月以來，浙江、江西...

人工繁殖長江鱘 20尾野放青衣江

今年3月，在四川省水產局、眉山市農業農村局等部門主持下，20尾人工繁殖的長江鱘被科研人員放歸青衣江。長江鱘野外放歸科學研究試驗就此拉開帷幕。

昆明楚雄高速路擴建 全面復工

中國鐵建股份有限公司表示，中國至東南亞大通道重點工程昆明（岷山）至楚雄（廣通）高速公路擴建工程日前已全面復工。

畢業生找工作 捨馬路走網路

受疫情影響，安徽合肥工業大學今年的春季招聘，學校專門打造了就業服務網路平台，把傳統線下就業宣講會「搬」到網上，通過網絡向畢業生精準推送用人單位信息。

湖北12萬工人 「點對點、一站式」接送復工生產

湖北省日前發布「關於進一步做好車輛人員安全有序流動工作的通知」，通知稱，湖北省區域內，除離鄂離漢入漢防疫卡點外，其餘防疫...

重開日不遠了？ 武漢漢口火車站全面大消毒

新冠肺炎疫情趨緩，湖北武漢漢口火車站關閉58天後，義工隊員於這兩天對該處展開全面消毒工作，一整列的隊員手執消毒器具對各處進行消毒，場面壯觀，堪比電影。

強闖農貿市場受阻 15歲少年狂毆73歲防疫員致死

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，山東泰安市岱岳區粥店農貿市場73歲防疫人員李燦良，周一（23日）上午在市場疫情防控卡點值班，因拒絕讓一名姓宋的15歲少年在上午8點至下午2點的禁止駛入期間，引領車輛進入巿場，竟慘遭少年辱罵及毆打，最終倒地不起，送院後證實不治。

黑龍江省 10年升溫0.34℃

23日是世界氣象日，黑龍江省氣象局當天舉行的網上新聞發布會披露，1961年至2019年，中國最北省分黑龍江省年平均氣溫總體呈上升趨勢，平均每10年升高0.34℃。2019年黑龍江省年降水量達753毫米，較常年偏多四成以上，為1961年以來最高。

德陽沒「疫」樣 候鳥依舊來過冬

作為大陸西部知名的「愛鳥之城」，四川德陽每年都會吸引大批候鳥前來越冬，其中不乏珍稀鳥類。

武漢大學推出櫻花直播 網友感動：來年必如約而至

武漢大學的櫻花季頗富盛名，每年春天都吸引大批人潮，甚至要搶名額才可進入。但今年受新冠肺炎疫情影響，武漢封城，連帶武漢大學也關閉校園。因此今年櫻花季武漢大學改以線上直播的方式，與民眾共襄盛舉一年一度的櫻花雨。

中國公民記者陳秋實失聯44天 疑遭居家監視

中國公民記者陳秋實失聯至今已44天，在武漢官方為解封暖身之際，由友人代管的陳秋實推特帳號昨天發文指出，陳秋實可能處在「居...

不敵疫情…知名茶餐廳、「蘭桂坊照妖鏡」翠華旗艦店停業

新冠肺炎疫情衝擊香港飲食業，中環名店、被喻為「中環人集體回憶之一」、也有人戲稱為「蘭桂坊照妖鏡」的香港翠華茶餐廳威靈頓街旗艦店，在開業近22年後，宣布22日收爐後暫停營業，老闆無奈表示「現在確實是好艱難」。

熱門新聞

正妹護理師殺醫生 「熟肉片」沖不掉堵排水孔案情才曝光

美聯準會祭無限QE 陸專家：市場有3怕

上海虹橋機場25日起 暫停國際、港澳台進出港航班業務

廣西女護士殺不倫醫生 割肉煮熟塞住水溝孔被發現

陸專家：中共專家組疫情初期見不到湖北主要官員

批官員只顧甩鍋 武漢作家方方：所有疑問無人回應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。