送福利？企業推「茅台賣醫護」 挨批消費英雄

湖北新冠肺炎疫情放緩，援鄂醫療隊陸續撤離，各省為嘉獎歸來的醫療隊，推出多樣措施。「貴州白酒交易所」針對援鄂醫療隊提供的優惠：每人可以原本定價每瓶1499元人民幣（約211美元）購買六瓶飛天茅台酒，卻引發爭議。輿論怒批「炒作」、「厚顏無恥」，「這是『讓英雄消費』，還是在『消費英雄』」。

人民網報導，貴州先後派遣九支醫療隊1443名醫護人員赴湖北支援抗疫。為表達對戰疫英雄們深深的敬意，貴州白酒交易所將按1499元/瓶的價格，對貴州援鄂醫療隊1443名醫護人員直供飛天茅台酒。

報導稱，貴州省所有援鄂醫務人員只要關注貴州白酒交易所官方微信，提供相關資料，經核實後，即可按1499元/瓶的價格在貴州白酒交易所茅台酒數字化直銷平台購買53度500ml飛天茅台酒6瓶。

上游新聞報導，上述活動自3月23日發布以後，在社交媒體引發討論。有網友認為，「拿援鄂醫務人員做噱頭，惦記著醫護補助那點賣命錢，你們的良心難道不痛嗎？」

正義網刊登評論指出，「貴州白酒交易所」聽起來像是一個國有企事業單位，其實只是經批准設立的一個酒類要素交易市場，提供酒類產品發行、交易、評級定價、投資融資、倉儲監管等服務。「說白了，就是一個以賣酒為主的企業。」

評論稱，既然是企業，做生意掙錢，本來無可厚非。「但商有商道，一個企業做生意掙錢，卻打著『福利』的招牌，就有點『厚顏無恥』了。」

上述評論還提到，「要是真有誠意，…那何不每人送6瓶？」痛斥「貴州白酒交易所的『定向福利』是假，『蹭熱點』忙著掙錢才是真。」