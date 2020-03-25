港府今再派包機 赴湖北接回滯留港人

香港特區政府今明兩日，再派出第二輪共四班包機往武漢，接回滯留湖北的港人，政制及內地事務局局長聶德權表示，今日兩班包機預料會接載285人回港。

綜合港媒報導，包括身在咸寧、孝感、黃石市等的港人，預計有超過500人將藉由第二輪包機返港。

第二輪接回湖北港人的包機行動，首班包機今早出發，由聶德權及入境處處長曾國衞率隊。聶德權今早在機場表示，所有人士在登機前及下機後，均會接受體溫檢測，而回港後會接受家居檢疫。

聶德權也在社交網站發文稱，這次行動規模與第一批包機相若，今日、明日各有兩班包機，分別於下午4時和7時從武漢機場返港。

他指出，上一輪包機主要接回滯留武漢市的港人，這次接回武漢市以外地區，包括咸寧、孝感、黃石，及其他不同城市的緊急個案，眾人所在位置較上一輪更分散，部分人身處之地距離武漢機場的車程達6至7小時，要把所有人準時、送到武漢機場，面對的挑戰較上次大。

聶德權還表示，又有一名滯留當地的港人不敵病毒，於上周五離世，該名62歲的港人早前確診新冠肺炎，加上長居武漢、於上月底離世的77歲港人，當地至今共有2宗港人死亡個案。另外有12名染病的港人出院。