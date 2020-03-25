昆明楚雄高速路擴建 全面復工
中國鐵建股份有限公司表示，中國至東南亞大通道重點工程昆明（岷山）至楚雄（廣通）高速公路擴建工程日前已全面復工。
新華社報導，中鐵二十二局集團昆楚高速公路項目常務副經理齊祖權表示，長106.9公里的昆明（岷山）至楚雄（廣通）高速公路擴建工程是對現昆明至楚雄高速公路的擴容改造。該項目是國家高速公路網G56杭州至瑞麗高速公路在雲南境內的一段，設計時速100公里，雙向6車道。通車後將有效緩解區域交通壓力。
齊祖權說，這條高速公路輻射昆明、楚雄、大理、保山、怒江、德宏、麗江、臨滄、迪慶等州(市)20多萬平方公里範圍，是帶動滇西經濟發展的「大動脈」，也是雲南省會昆明通往滇西、滇西北、滇西南及藏區的主要經濟幹線。
昆楚高速公路在楚雄與大（理）保（山）高速相連，經瑞麗直通緬甸，對促進中緬互融互通，助力「一帶一路」具有重要作用。
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