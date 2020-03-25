畢業生找工作 捨馬路走網路

受疫情影響，安徽合肥工業大學今年的春季招聘，學校專門打造了就業服務網路平台，把傳統線下就業宣講會「搬」到網上，通過網絡向畢業生精準推送用人單位信息。

通過該網絡平台，學生可實現移動端觀看宣講視頻、在線投遞簡歷和遠程面試，面試合格後可直接進行系統內簽約，從而實現線下招聘轉向線上的「無縫對接」。

新華社報導，合肥工業大學就業指導中心主任丁兆罡表示，目前該平台已吸引了近1500家企業登記註冊，完成大型「空中雙選會」4場、用人單位專場「空中招聘會」747場。

利用就業大數據平台，該校對應屆畢業生就業狀況進行了分析，按照專業、性別、年齡、生源地、個人就業意向等進行分類。在此基礎上，學校分類匯總畢業生就業目標單位名單，主動聯繫用人單位，依託學校就業信息網，實現意向單位招聘信息和畢業生求職信息互聯互通、精準匹配。

「學校自2020年2月17日開展網絡招聘以來共有437人簽訂就業協議，截至目前，畢業生總體就業率與往年持平。」丁兆罡說。

中國教育部統計數據顯示，2020年全國普通高校畢業生規模達874萬人，比去年增加40萬人。

不少用人單位也創新招聘手段，讓畢業生多走「網路」，少走「馬路」，實現足不出戶找工作。

「今年我們集團計劃招聘2500人，已經完成了42%的招聘任務，大部分都是在網上進行的，目前共收到約7.7萬份簡歷。」京東方科技集團股份有限公司華東招聘部部長洪光東說。

該公司目前已經在網絡直播平台進行了十餘次的「空中宣講」，每次持續大約一個小時，每次都能吸引近兩萬人觀看。此外，公司還邀請已經被錄用的學生進入直播間，現身說法，解答大家的疑問。