人工繁殖長江鱘 20尾野放青衣江

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

今年3月，在四川省水產局、眉山市農業農村局等部門主持下，20尾人工繁殖的長江鱘被科研人員放歸青衣江。長江鱘野外放歸科學研究試驗就此拉開帷幕。

新華社報導，青衣江是中國長江上游的一條支流。此次長江鱘放歸水域，處於青衣江流經四川省眉山市洪雅縣的江段。

作為以「長江」來命名的「國寶」鱘魚，長江鱘是中國特有的珍稀大型魚類之一，屬於國家一級保護動物，2010年被世界自然保護聯盟列為極危級保護物種。這次放歸的長江鱘身長在1.2米左右，體重在20公斤到30公斤之間。

為保護長江鱘，此次放歸運用了高科技手段。「我們在長江鱘體內植入芯片，對長江鱘的生活軌跡、生活習性進行實時監控。這樣有利於加強對長江鱘自然繁殖的研究。」洪雅縣水產漁政站站長宋明剛說。

長江鱘體內的芯片能夠發射信號，每條魚的信號都有自己的識別碼，每3分鐘發射一次。放歸水域設置了多個接收儀，能夠接收半徑1公里範圍內的信號，當長江鱘游到這個範圍內，發射的信號就會被接收儀記錄下來。

同時，當地魚類保護部門還在放歸水域建設了24小時在線監控設備，有利打擊違法捕撈行為，保護長江鱘。

洪雅縣農業農村局總農藝師趙永祥說，光是選擇這一水域，就花了大約一年的時間。放歸的江段需要具備長江鱘生存、繁殖的條件，又要便於科研觀察。這一江段上下游被兩個水電站隔斷，長江鱘不會游得不見蹤跡，江段全長12公里，深處七、八十米，最淺的地方一米左右，並且有產卵所需的沙石淺灘。而兩岸除了一些農田，沒有工廠和集鎮。

四川省農業科學院水產研究所所長杜軍說，這裡水質很好，這一江段既有靜水，也有流水，還有微流水，水環境的多樣性很好，餌料也很豐富，長江鱘產卵、覓食、越冬的條件都具備，同時人為干擾因素很少。

站在接收放歸長江鱘數據的科研船上，四川省農業科學院水產研究所副研究員龔全說，中華鱘、長江白鱘、長江鱘屬於中國長江獨有的三大鱘魚，均為國家一級保護動物。其中，長江白鱘已有十幾年沒有發現野生活動蹤跡了。三大鱘魚只剩兩種，但是也難覓蹤跡。

龔全表示，直至上世紀90年代，長江鱘在天然水域還不時露面。但是在2000年以後，長江全江段就再也沒有發現過自然繁殖的幼魚了，自然種群基本絕跡。同時，人工保種的個體數量也極少，物種極易滅絕。

從3月初到現在，龔全和他的同事們已經接收到很多長江鱘體內芯片提供的數據。根據這些數據，可以大致判斷出這些放歸的長江鱘喜歡向淺水區游動。現在正是長江鱘產卵的季節，按照習性，它們會游到淺水區產卵。數據說明，放歸以後它們適應得不錯。

「目前，中國還沒有科研單位監測到長江鱘野外自然繁殖的現象。」龔全說，產卵只是一個開始，能否孵化、生存下來，野外放歸的長江鱘今後還有很長的路要走。

水質

延伸閱讀

雙北里長出國又2例 1居檢1在國外

台北市也爆里長出國正在斯里蘭卡 市府：合法私人行程

武漢連續多天出現門診新個案 專家示警：這是危險訊號

水產燒烤致癌物限量規定 攤販「烤魷魚」不管了

相關新聞

武漢4月8日解除封城！湖北明起恢復對外交通

新冠肺炎疫情爆發後，湖北省各城「封城」超過2個月，湖北省政府今（24）日宣布，從明（25）日零時起，武漢市以外地區解除離...

修例風波+新冠疫情 港企叫苦：半年內恐現海嘯式裁員潮

過去大半年的修例風波，加上目前的新冠肺炎疫情，嚴重衝擊香港經濟，影響廣大市民，有工商界人士更預料，香港未來半年或出現「海嘯式」結業、裁員潮。；另有逾六成基層無力購防疫品，有單親母女為買口罩等防疫品，被迫每天少吃一餐。

人工繁殖長江鱘 20尾野放青衣江

今年3月，在四川省水產局、眉山市農業農村局等部門主持下，20尾人工繁殖的長江鱘被科研人員放歸青衣江。長江鱘野外放歸科學研究試驗就此拉開帷幕。

畢業生找工作 捨馬路走網路

受疫情影響，安徽合肥工業大學今年的春季招聘，學校專門打造了就業服務網路平台，把傳統線下就業宣講會「搬」到網上，通過網絡向畢業生精準推送用人單位信息。

昆明楚雄高速路擴建 全面復工

中國鐵建股份有限公司表示，中國至東南亞大通道重點工程昆明（岷山）至楚雄（廣通）高速公路擴建工程日前已全面復工。

湖北12萬工人 「點對點、一站式」接送復工生產

湖北省日前發布「關於進一步做好車輛人員安全有序流動工作的通知」，通知稱，湖北省區域內，除離鄂離漢入漢防疫卡點外，其餘防疫...

重開日不遠了？ 武漢漢口火車站全面大消毒

新冠肺炎疫情趨緩，湖北武漢漢口火車站關閉58天後，義工隊員於這兩天對該處展開全面消毒工作，一整列的隊員手執消毒器具對各處進行消毒，場面壯觀，堪比電影。

強闖農貿市場受阻 15歲少年狂毆73歲防疫員致死

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，山東泰安市岱岳區粥店農貿市場73歲防疫人員李燦良，周一（23日）上午在市場疫情防控卡點值班，因拒絕讓一名姓宋的15歲少年在上午8點至下午2點的禁止駛入期間，引領車輛進入巿場，竟慘遭少年辱罵及毆打，最終倒地不起，送院後證實不治。

黑龍江省 10年升溫0.34℃

23日是世界氣象日，黑龍江省氣象局當天舉行的網上新聞發布會披露，1961年至2019年，中國最北省分黑龍江省年平均氣溫總體呈上升趨勢，平均每10年升高0.34℃。2019年黑龍江省年降水量達753毫米，較常年偏多四成以上，為1961年以來最高。

德陽沒「疫」樣 候鳥依舊來過冬

作為大陸西部知名的「愛鳥之城」，四川德陽每年都會吸引大批候鳥前來越冬，其中不乏珍稀鳥類。

武漢大學推出櫻花直播 網友感動：來年必如約而至

武漢大學的櫻花季頗富盛名，每年春天都吸引大批人潮，甚至要搶名額才可進入。但今年受新冠肺炎疫情影響，武漢封城，連帶武漢大學也關閉校園。因此今年櫻花季武漢大學改以線上直播的方式，與民眾共襄盛舉一年一度的櫻花雨。

中國公民記者陳秋實失聯44天 疑遭居家監視

中國公民記者陳秋實失聯至今已44天，在武漢官方為解封暖身之際，由友人代管的陳秋實推特帳號昨天發文指出，陳秋實可能處在「居...

熱門新聞

武漢4月8日解除封城！湖北明起恢復對外交通

正妹護理師殺醫生 「熟肉片」沖不掉堵排水孔案情才曝光

大陸口罩產能 將達日產2億片

上海虹橋機場25日起 暫停國際、港澳台進出港航班業務

美聯準會祭無限QE 陸專家：市場有3怕

疫情輪流燒 中國復工人回來訂單卻沒了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。