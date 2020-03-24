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湖北12萬工人 「點對點、一站式」接送復工生產

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
廣州南站迎接湖北返粵工人。（新浪微博照片）
廣州南站迎接湖北返粵工人。（新浪微博照片）

湖北省日前發布「關於進一步做好車輛人員安全有序流動工作的通知」，通知稱，湖北省區域內，除離鄂離漢入漢防疫卡點外，其餘防疫卡點全部撤除。據相關部門統計，截至3月20日，湖北省已有約12萬名工人離鄂，順利返回工作崗位。

星島網報導，除武漢外，湖北各地區陸續以包車、專列等「點對點、一站式」形式迎送返崗務工人。湖北省交通運輸廳廳長朱漢橋說：湖北省堅持「嚴格防」與「有序放」相結合，實行專班專人無縫銜接，跟踪服務和保障企業復工復產。

在黃岡，實施「一車一策」，選定車輛、駕駛員優良、安全監管到位的客運企業開展運輸服務，及時開通復工返崗定制包車預約業務。

在宜昌，「三峽移民務工專車」、「農民工返崗專車」陸續開通，自3月14日起，每日均組織多批「點對點」包車，運送務工人員前往深圳、南京等地復工。

在恩施，3月21日首趟發往杭州的勞務協作扶貧專列D2248次動車出發，1071名工人集中乘車。

湖北省要求，所有「點對點、一站式」車輛均隨車配備消毒劑、口罩和測溫儀，並設置留觀區域，對跨省距離較遠的包車，還要求每台客車配備兩名駕駛員，沿途不上下乘客。此外，每台車載客率保持在50%，乘車人員先測體溫、後上車，執行「出家門、上車門、下車門、進廠門」的閉環式管理。

口罩 農民

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