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重開日不遠了？ 武漢漢口火車站全面大消毒
新冠肺炎疫情趨緩，湖北武漢漢口火車站關閉58天後，義工隊員於這兩天對該處展開全面消毒工作，一整列的隊員手執消毒器具對各處進行消毒，場面壯觀，堪比電影。
央視報導，來自全國各地的藍天救援隊隊員身背二氧化氯消毒液，手執雙管脈衝彌霧機，對火車站內地面、電梯、座椅等各種公共設施進行全面消毒，確保這座城市交通樞紐在疫情防控最終環節不留死角、不留盲區。報導說，車站何時重新開放雖然還沒公布，但相信這一天為期不遠了。
對此，網友反應不一：有人說：「看視頻真的有大片的感覺。」還有人說：「湖北的各大火車站什麼時候開通？一天天的自吹自擂有用嗎？」
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