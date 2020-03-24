強闖農貿市場受阻 15歲少年狂毆73歲防疫員致死

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，山東泰安市岱岳區粥店農貿市場73歲防疫人員李燦良，周一（23日）上午在市場疫情防控卡點值班，因拒絕讓一名姓宋的15歲少年在上午8點至下午2點的禁止駛入期間，引領車輛進入巿場，竟慘遭少年辱罵及毆打，最終倒地不起，送院後證實不治。

事發時，李燦良正在進行登記資料、檢測體溫等工作，約在上午10時20分，宋男無視禁止車輛駛入時段的規定，逕自往出口處打算引領一輛車進入巿場；李燦良嘗試向宋男講解規定，但反遭不斷辱罵，繼而被毆打，不久李燦良被打至失去知覺，倒在路邊臉色發紫，且出現尿失禁的情況。

李燦良及後送到山東第一醫科大學第二附屬醫院急救，可惜最終不治。醫生武新寬說：「病人（李燦良）到醫院以後，已經是意識不清，心跳呼吸都沒有，我們緊急進行了心肺復蘇等一系列搶救，但沒有任何反應，臨床判定為死亡狀態，具體原因有待法醫鑑定。」

李燦良當日被送到山東第一醫科大學第二附屬醫院急救，惟最終宣告不治。（微博圖片）

李燦良的兒子李華當時也在市場內，接到消息立刻跑到防疫關口查看，可惜已來不及救父。李華痛斥宋男橫蠻無理，「他（宋男）不遵守防控要求強闖卡點，車沒有進行消毒，又要從出口進車，父親這麼大年紀了，倒地後還在繼續毆打，情感上完全接受不了，我們要求（當局）嚴懲！」泰安市公安局岱岳分局粥店派出所則表示，目前宋男已被拘捕，現時正在調查中。

事件引起網民極度不滿，留言稱「15歲？什麼家教讓他打死人」、「毆打73歲的伯伯，簡直枉為人」、「特殊時期，請務必用重典，請判死刑」、「為什麼總是有這種人，不服規定，覺得自己是個特殊」。

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文章授權轉載自《香港01》