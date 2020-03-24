德陽沒「疫」樣 候鳥依舊來過冬

作為大陸西部知名的「愛鳥之城」，四川德陽每年都會吸引大批候鳥前來越冬，其中不乏珍稀鳥類。

今年因為新冠肺炎疫情影響，市民都在居家防疫，鳥兒們怎麼樣了？據悉，得益於多年愛鳥護鳥的傳統和良好的棲息環境，來此過冬的候鳥們並未受到影響，目前已陸續開始回遷。

據當地愛鳥協會負責人介紹，新冠肺炎疫情發生後，到當地旌湖邊觀鳥、投食的市民驟減，候鳥們因此少了一條食物來源管道。所幸，愛鳥協會和相關部門沒有中斷對候鳥的食物補充；加上旌湖中豐富的水生物，以及人工鳥島、灘塗提供了安全的棲息環境，今年越冬期間，旌湖候鳥的數量總體平穩，沒有出現大規模遷離的情況。另外，今年德陽還迎來了「稀客」，比如青頭潛鴨、漁鷗、赤嘴鴨等，讓很多市民和鳥類攝影愛好者大飽眼福。

隨著氣溫逐漸回升，又到了候鳥回遷的時候。前段時間，已經有雁鴨類候鳥陸續離開，但還有一部分赤頸鴨、白眼潛鴨、紅頭潛鴨依然留在當地。據了解，最近幾年每到回遷的時候，都會有一些候鳥選擇留在旌湖生活繁殖，真正在這座愛護牠們的城市「安家」。