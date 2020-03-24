黑龍江省 10年升溫0.34℃

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

23日是世界氣象日，黑龍江氣象局當天舉行的網上新聞發布會披露，1961年至2019年，中國最北省分黑龍江省年平均氣溫總體呈上升趨勢，平均每10年升高0.34℃。2019年黑龍江省年降水量達753毫米，較常年偏多四成以上，為1961年以來最高。

中新社報導，黑龍江省為中國緯度最高，經度最東的省分，為溫帶大陸性季風氣候。北部和東部與俄羅斯相鄰，邊境線長3045公里，是亞洲與太平洋地區陸路通往俄羅斯遠東和歐洲大陸的重要通道。

據黑龍江省氣象局副局長高玉中表示，根據數據分析，黑龍江省年平均氣溫常年平均為3.3℃。1961年至2019年，黑龍江省年平均氣溫總體呈上升趨勢，平均每10年升高0.34℃，同時氣溫有周期性波動。展望未來10年，從年平均氣溫看，黑龍江省總體仍處於偏冷階段的可能性很大，但存在個別年份平均氣溫明顯偏高情形。從夏半年（5月至9月）平均氣溫看，總體接近平均值可能性大，低溫、霜凍發生幾率較近10年增加，但在程度上要輕於1980年代。

「黑龍江省年降水量常年平均為525毫米，有分析認為，2009年起黑龍江省進入新一輪多降水期，多降水期與少降水期年平均降水量相差約15%」。高玉中表示，1961年至2019年，黑龍江省年降水量呈周期性變化，近年有微弱的增加趨勢。2019年黑龍江省年降水量達753毫米，較常年偏多四成以上，為1961年以來第一位多水年份，明顯高於第二位2013年（688毫米）和第三位1994年（673毫米）。

黑龍江 俄羅斯 氣象局

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