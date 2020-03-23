不敵疫情…知名茶餐廳、「蘭桂坊照妖鏡」翠華旗艦店停業

新冠肺炎疫情衝擊香港飲食業，中環名店、被喻為「中環人集體回憶之一」、也有人戲稱為「蘭桂坊照妖鏡」的香港翠華茶餐廳威靈頓街旗艦店，在開業近22年後，宣布22日收爐後暫停營業，老闆無奈表示「現在確實是好艱難」。

香港01報導，鄰近蘭桂坊的翠華威靈頓街旗艦店，曾經是香港都市的另類風光，曾經座無處虛、越夜越美麗。如今不敵疫情衝突休業，不少熟客專程趕至，也有老臣到場懷緬昔日風光。被問到有否機會原址重開，翠華老闆李遠康表示「需要點時間。」

翠華威靈頓街旗艦店共提供三層雅座，「最後一天」的午市時段，雖未全店「坐滿」，但人情味滿溢，不少食客專程來捧場 。李遠康表示，自己在中環區成長，「對這一區有好深感情」，旗艦店需要暫時休業，但同區的德輔道中分店仍然營業，「會繼續服務」。

翠華威靈頓街旗艦店開業近22年，曾經歷大起大落，撐過SARS，但又碰上新冠疫情衝擊，李遠康指休業與租約無關，「業主人很好，之前SARS時曾減租相挺，但現在確實是好艱難。」但是否生意受挫，他則未置可否，僅說是業務重整。

翠華老臣陳先生指出，旗艦店意義重大，「這間店可以說是改變了老闆的一生」。翻查資料顯示，旗艦店落蘭桂坊地段後，翠華生意漸入佳境。夜幕低垂，蘭桂坊的夜男夜女散場後，「轉場」至24小時營業的翠華旗艦店，成就翠華旗艦店的一時風華，更成為遊客慕名而來的景點之一，電影《春嬌與志明》也曾此在取景拍攝。而因翠華旗艦店燈光明亮，初結識的夜男夜女可看清彼此，是人是妖一目了然，所以翠華旗艦店又有「蘭桂坊照妖鏡」之稱。

另據香港電台報導，香港財政司長陳茂波昨日表示，香港經濟正處於「水深火熱」，多項數據顯示香港經濟環境正不斷惡化，比嚴重急性呼吸道症候群（SARS）還要嚴重，中小企業更面臨資金鏈斷裂的危機。陳茂波希望銀行界抱著同舟共濟精神，盡力配合本地企業對資金週轉的需求，同時呼籲屋主提供租金減免，協助承租戶渡過難關。