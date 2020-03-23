堵源頭！專家異口同聲：禁非港人入境

新冠病毒疫情在全球爆發，香港海外輸入個案連日持續上升，令社區爆發風險大增。醫管局前行政總裁梁栢賢、衛生防護中心前總監曾浩輝同日表示，疫情已到嚴峻地步，促請政府應禁止非港人入境。身兼政府專家顧問團成員的港大醫學院院長梁卓偉則建議，政府應把病毒檢測擴至所有歐洲及北美洲入境香港者。

明報報導，梁栢賢表示，香港疫情嚴峻，禁止非港人入境的政策「刻不容緩」。他表示，政府有責任照顧香港居民，但若多一個非港人確診，就多一個醫療負擔，「萬一有一個成為超級傳播者，造成集體感染，這個風險有必要嗎？」梁栢賢指出，風險管理就是少一個傳播者，就會少一個社區爆發的風險，認為政府加強檢測合理，但不去堵源頭，是非常「奇怪的政策」。

曾浩輝則表示，預計未來一兩個月會續有大量輸入個案，為免進一步加重香港醫療系統負擔，值得考慮全面禁止非香港居民入境。

另外，梁卓偉建議港府未來數日須推出果斷措施，從源頭堵截，「要將所有資源放在源頭去做」，預料未來一兩周疫情將達高峰，如可用一切可用的方法撐過，相信香港可守住，不會出現本土持續爆發。他同時建議港府把病毒檢測擴至所有歐洲及北美洲入境者，「我明白化驗室有限制，未必立即就能有結果，但6小時不行，12小時、24小時、48小時總可以吧？怎麼都比你完全不知道要好」。

港府指出，現從機場入境的逾過九成是香港居民，自3月19日起全面實施海外抵港者要強制檢疫14天後，非香港居民抵港數字由2月的平均每天約4300 人，下降至過去幾天的平均約620人，占機場總入境人數9%；當中200多人來自澳門，並已由專車接載從香港機場直接回到澳門。港府稱隨著不少地區實施出入境管制，返港航班大減，非香港居民的入境數字應會維持在極低水平。似乎無意採納專家建議的禁止非港人入境政策。