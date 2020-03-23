香港本地染疫飆！新郎洞房轉病房 專家倡「準戒嚴」

香港昨日再新增44宗新冠肺炎確診個案，累計確診個案至317宗，另有一宗疑似個案。新增個案中有15宗沒有外遊紀錄，占34%，比例為過去11天最高，其中部分個案曾參與私人派對或到過蘭桂坊。多名醫學專家指出，香港現時正面對疫症的高危風險，促請特區政府考慮全面禁止非香港居民入境，同時考慮立法下令酒吧、食肆等高危場所暫停營業。

新增44例 34%沒外遊 11天最高

明報報導，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，香港確診個案已出現「噴泉式」增長，形容情有如南韓大邱市及武漢市爆發初期，促政府採果斷措施，包括落實類似「戒嚴」，在晚上部分時段禁止沒緊急需要者外出或聚集，否則未來一周確診數字或會「火箭式」增長。

香港文匯報報導，衛生防護中心昨日公布，香港昨日新增15宗無外遊確診個案中，日前愉景灣婚禮感染群組再多兩人確診，包括新郎及司儀。而出席婚禮的29歲女性賓客（第237個案），其20個月大女兒及69歲父親雖未出席婚宴，昨日也證實確診。參與婚禮的人中，最少已有8人確診，還有兩名家庭密切接觸者確診屬二代傳播。

另外，新增個案中，至少有4名確診者曾到過蘭桂坊一帶活動或工作，但互不認識。一人是蘭桂坊內一名樂手，工作時會在幾間會所穿梭；一人曾參與一個約10人規模的私人聚會。而曾接載乘客到蘭桂坊、早前已確診之的士司機，其兒子也證實確診。

另有兩名新增確診者在長沙灣同一間公司工作，至今病毒源頭不明。衛生防護中心傳染病處主任張竹君估計該處已出現多於一代的傳播鏈。

其餘個案包括一名香港凱莉山學校工作人員，該校早前有兩名教師帶7名學生到瑞士交流後確診，回港後再多兩名學校工作人員確診；而其中一名教師的太太及其一名曾一起用餐的朋友亦已確診，令該群組確診個案增至6宗。張竹君表示，中心正追蹤瑞士團學生的狀況，目前已過14天潛伏期，但仍需進行醫學監察。但凱莉山學校發言人表示，兩名確診教師於1月帶團交流，但3月才確診，相信確診與交流團無關，可能經外遊、朋友飯局等個人活動感染。

香港大學醫學院院長梁卓偉呼籲市民自律，如非必要減少外出，業界也可採取自律措施，例如多做外賣、不做夜市或將圓桌改為長方形桌。若自律的措施無效，他建議特區政府應馬上果斷地立法，下令酒吧、餐廳等暫停營業。行政會議成員林正財昨日也表示，政府最多用一兩天時間觀察市民是否自律，如沒有改善，可考慮先管制較高危的地方，例如酒吧及婚宴場地。