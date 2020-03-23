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武漢大學推出櫻花直播 網友感動：來年必如約而至
武漢大學的櫻花季頗富盛名，每年春天都吸引大批人潮，甚至要搶名額才可進入。但今年受新冠肺炎疫情影響，武漢封城，連帶武漢大學也關閉校園。因此今年櫻花季武漢大學改以線上直播的方式，與民眾共襄盛舉一年一度的櫻花雨。
武漢自1月23日封城至今兩個月，昨（22）日晚間下達三點「離漢政策」，有限度的同意健康人員流動，並逐步恢復市內公共交通。
然而大批想賞櫻的觀光人潮仍趕不及今年的武大櫻花季，為了不讓櫻花白白盛開，武漢大學與新華社、中國移動聯合推出5G+VR「雲賞櫻」，在3月16日至25日，每天早上十點到下午四點的區間進行武大櫻花直播。
而一則由武漢大學發出的櫻花雨宣傳影片在微博上更是吸引超過400萬網友觀看。對此，微博網友紛紛感嘆：「好美啊！」、「太浪漫了」，並留言：「來年春天，必如約而至！」、「武漢加油」，「除了看到櫻花，我還看到了：春生已始，萬物復甦；春光在前，希望萌發！」春天的蓬勃生機也為壟罩在疫情陰霾之下的人民帶來希望。
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