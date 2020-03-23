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山東前省長龔正 任上海市代市長

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
原山東省長龔正任上海市代市長。（取自上海市政府官網）
原山東省長龔正任上海市代市長。（取自上海市政府官網）

應勇轉任湖北省委書記一個多月後，上海市長遺缺終於確定。上海市第十五屆人大常委會第十九次會議23日決定，接受應勇辭去上海市市長職務的請求，龔正任上海市副市長、代理市長。

上海已於本月19日宣布，原山東省長龔正已於日前獲中共中央批准，出任上海市委委員、常委、副書記。當時外界即預期，龔正可望接任上海市長。

現年60歲的龔正，江蘇蘇州人，曾任浙江省副省長、浙江省委常委、杭州市委書記等職。2015年7月調任山東省委副書記。2017年4月起任山東省委副書記、省長。

龔正畢業於廈門大學財政金融系財政學系，在職研究生學歷，經濟學博士。龔正早年一直任職於大陸海關總署，官至海關總署副署長，於2008年底轉任浙江省副省長。

雖然龔正在浙江為官長達六年半時間，但與大陸國家主席習近平並無重疊，習近平2007年即由浙江省委書記轉任上海市委書記。

上海 習近平 海關

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