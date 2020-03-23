山東前省長龔正 任上海市代市長

四川南充城區一位33歲的單親媽媽10日留下遺言後，帶著7歲女兒失聯，日前警方在嘉陵江打撈到這對母女的遺體。這名年輕媽媽生前發出「熬不動了」的輕生念頭，她的前夫指她有抑鬱症，引發網友不滿：抑鬱症還讓她自己一個人帶小孩？

2020-03-22 13:13