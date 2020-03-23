德陽三星堆博物館重開放 醫護免票

隨著新冠肺炎疫情形勢趨緩，位於四川省德陽市的三星堆博物館，自3月3日起有序恢復開放。

三星堆博物館開放時間為每天上午10：00至下午17：00，開放範圍包括三星堆博物館園區、一展館（綜合館）、文保中心臨展廳。另外，從恢復開放起至今年12月31日，醫務工作者均可憑證件可免票。

據悉，一展館（綜合館）1月23日完成基本陳列提升改造，恢復開放後為試運行。二展館（青銅館）由於基本陳列提升改造工程，將閉館至5月中旬。文保中心臨展廳「發現三星堆：三星堆與巴蜀考古」特展，將延長展期至8月30日。

由於仍處在疫情防控期間，為避免人流過於密集，三星堆博物館將採取入館人員限流措施，每日總接待觀眾量不超過2000人，暫停團隊接待和人工講解服務，觀眾可關注「三星堆博物館」微信公眾號使用「語音導覽」。

此外，觀眾入館時均須佩戴口罩，出示身分證等有效身分證件及個人健康碼（防疫健康碼、天府健康通、德陽市民健康通，任一），並配合工作人員進行體溫測量和實名登記，體溫無異常者方可入館。如發現體溫異常或其他緊急狀況，須在博物館臨時隔離點配合接受防疫檢查。