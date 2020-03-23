吉林琿春林區 野生虎豹數量最多

吉林省林業和草原局本月集中公布了23段今年拍到的東北虎、東北豹的影像，都來自琿春林區。「琿春林區與俄羅斯接壤，虎豹跨界是常有的事兒。這裡可以看作是中國虎豹種群恢復的橋頭堡。」世界自然基金會（瑞士）北京代表處東北區域項目辦公室主任劉培琦說。

中新社報導，1998年，中俄美三國專家在東北地區曾做過一次大規模虎豹專項調查，發現吉林琿春林區東北虎僅為3至5隻、東北豹2至4隻。22年後，琿春林區已成為中國大陸野生虎豹分布最多的區域，累計監測到東北虎33隻、東北豹43隻。

為了恢復虎豹的生存環境，2001年，吉林琿春東北虎自然保護區獲批成立，4年後晉升為大陸國家級自然保護區，成為中國大陸首個以虎豹及棲息地為保護對象的國家級自然保護區。此後的近20年裡，琿春林區頻現虎蹤豹影，琿春林區與俄羅斯東北虎種群之間的多條生態廊道得以打通。

琿春林業局實施了最嚴格的森林資源管護制度，通過休養生息，琿春林區生態環境大幅提升，有蹄類動物數量明顯增多，虎豹也從這裡踏上返鄉之旅。

不過，野生動物多起來後也產生了新煩惱。「人與野生動物的衝突會隨著它們種群的恢復而越來越凸顯。」劉培琦說，這對矛盾是保護工作必須要邁過的坎。

早些年東北虎吃牛事件頻發，村民對保護工作有很大的抵觸情緒。為緩和矛盾，該保護區利用從國際組織募集來的款項給因野生動物造成損失的村民進行補償。

2019年中俄兩國的虎豹保護公園簽署「三年合作行動計畫」，雙方將在虎豹跨境活動等多領域展開合作。由於特殊的地理位置，琿春林區成為中俄巡護員競技賽等合作項目的承接地。

劉培琦表示，中俄合作將對虎豹保護起到關鍵作用。世界自然基金會也致力於與中俄政府、相關機構加深合作，加強虎豹跨境保護和棲息地威脅因素監測等工作。