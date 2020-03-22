為病人透析遭捅 女醫師腎破裂垂危

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內蒙古鄂爾多斯中心醫院爆出一名女醫師日前準備為一名腎衰竭病人透析時，突遭對方持刀捅傷，目前仍在該院重症監護病房(ICU)搶救。

觀察者網報導，內蒙古鄂爾多斯中心醫院腎臟內科醫師湯萌，因遭病人王某攻擊，左上臂、脛骨、腹部等多處受傷，當場休克。其主治醫師透露，湯萌因腎臟破裂且伴隨血腫，目前只能靠輸血控制血壓，待血腫清除後，左側腎臟或會被切除。

據悉，王某年約40歲，單身離異，約五、六年前起一直在該院接受透析，而湯萌則是其主治醫師，暫時未知其行凶動機。

目前湯萌意識清楚、病情穩定。王某已被警方採取刑事強制措施，事件正在調查中。