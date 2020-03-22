「熬不動了」 單親媽綁7歲女跳江

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四川南充城區一位33歲的單親媽媽10日留下遺言後，帶著7歲女兒失聯，日前警方在嘉陵江打撈到這對母女的遺體。這名年輕媽媽生前發出「熬不動了」的輕生念頭，她的前夫指她有抑鬱症，引發網友不滿：抑鬱症還讓她自己一個人帶小孩？

紅星新聞報導，有視頻畫面顯示，失聯女士的遺體已被打撈上岸停放在江邊。其中一段視頻的畫外音說到，「天吶，好可憐哦，這個女娃兒把她女子一哈，綁在身上……」

失聯屈女士的前夫嚴先生證實，這對母女的遺體，正是其前妻屈女士和7歲女兒。

此前的3月10日下午，家住南充市高坪區某小區33歲的屈女士帶著7歲女兒從小區離開，之後給其娘家親戚發了一條疑似消息，大意是：「你給其其（女兒）爸爸說一聲，以後不用給撫養費了。我都不知道怎麼熬過來的，我實在熬不動了。我決定帶女兒離開了！」接著便失聯。

「當天晚上就聯繫不上她了。」嚴先生說，親戚們一直撥打前妻的電話，沒人接。自己因為此前已被前妻拉入了黑名單，根本無法聯繫。

嚴先生說，他後來查看小區門口監控發現，3月10日下午6時33分，前妻帶著女兒走出小區大門，女兒還蹦蹦跳跳；根據附近一處商舖監控顯示，前妻帶著女兒離開小區後朝嘉陵江邊走去。警方事後定位屈女士手機的位置，最後地點顯示在小區附近的嘉陵江邊。

嚴先生表示，和屈女士幾年前就已經離婚，女兒歸前妻撫養，他每個月給生活。嚴先生分析，前妻有一定的抑鬱症，沒有工作，房貸、帶娃可能讓前妻的壓力大。目前警方正進一步調查。