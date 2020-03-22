快訊

張上淳之子出國是依規一致准假？ 台大醫院遭質疑

蘇揆下令禁酬庸引風暴？ 新潮流不滿魏明谷「被請辭」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「熬不動了」 單親媽綁7歲女跳江

世界日報 / 中國新聞組／北京22日電
四川南充城區一位33歲的單親媽媽10日留下遺言後，帶著7歲女兒失聯，日前警方在嘉陵江打撈到這對母女的遺體。 紅星新聞
四川南充城區一位33歲的單親媽媽10日留下遺言後，帶著7歲女兒失聯，日前警方在嘉陵江打撈到這對母女的遺體。 紅星新聞

來源：YouTube

四川南充城區一位33歲的單親媽媽10日留下遺言後，帶著7歲女兒失聯，日前警方在嘉陵江打撈到這對母女的遺體。這名年輕媽媽生前發出「熬不動了」的輕生念頭，她的前夫指她有抑鬱症，引發網友不滿：抑鬱症還讓她自己一個人帶小孩？

紅星新聞報導，有視頻畫面顯示，失聯女士的遺體已被打撈上岸停放在江邊。其中一段視頻的畫外音說到，「天吶，好可憐哦，這個女娃兒把她女子一哈，綁在身上……」

失聯屈女士的前夫嚴先生證實，這對母女的遺體，正是其前妻屈女士和7歲女兒。

此前的3月10日下午，家住南充市高坪區某小區33歲的屈女士帶著7歲女兒從小區離開，之後給其娘家親戚發了一條疑似消息，大意是：「你給其其（女兒）爸爸說一聲，以後不用給撫養費了。我都不知道怎麼熬過來的，我實在熬不動了。我決定帶女兒離開了！」接著便失聯。

「當天晚上就聯繫不上她了。」嚴先生說，親戚們一直撥打前妻的電話，沒人接。自己因為此前已被前妻拉入了黑名單，根本無法聯繫。

嚴先生說，他後來查看小區門口監控發現，3月10日下午6時33分，前妻帶著女兒走出小區大門，女兒還蹦蹦跳跳；根據附近一處商舖監控顯示，前妻帶著女兒離開小區後朝嘉陵江邊走去。警方事後定位屈女士手機的位置，最後地點顯示在小區附近的嘉陵江邊。

嚴先生表示，和屈女士幾年前就已經離婚，女兒歸前妻撫養，他每個月給生活。嚴先生分析，前妻有一定的抑鬱症，沒有工作，房貸、帶娃可能讓前妻的壓力大。目前警方正進一步調查。

北京

延伸閱讀

眼鏡行老闆戀上小妹妹 翻雲覆雨18回懷孕引產挨告

單親母疑精神異常 幼兒陳屍家中飄異味

好友愛上媽媽 單親兒唯一支持這段相差22歲的戀情

一碗麵故事翻版！貧困單親母女婉謝捐款女兒將從軍養家

相關新聞

疫情衝擊劇烈 「蘭桂坊照妖鏡」翠華旗艦店宣告停業

新冠肺炎疫情衝擊香港飲食業。被喻為「中環人集體回憶之一」、「蘭桂坊照妖鏡」，開業近22年的香港翠華威靈頓街旗艦店，營業至...

為病人透析遭捅 女醫師腎破裂垂危

內蒙古鄂爾多斯中心醫院爆出一名女醫師日前準備為一名腎衰竭病人透析時，突遭對方持刀捅傷，目前仍在該院重症監護病房(ICU)搶救。

黑衣人元朗縱火堵路 港警施放催淚彈驅散帶走多人

昨天是香港「元朗7.21襲擊事件」發生8個月，大批人昨晚在元朗聚集，有人放火燒雜物及堵路，警方一度施放催淚彈。午夜過後，...

「熬不動了」 單親媽綁7歲女跳江

四川南充城區一位33歲的單親媽媽10日留下遺言後，帶著7歲女兒失聯，日前警方在嘉陵江打撈到這對母女的遺體。這名年輕媽媽生前發出「熬不動了」的輕生念頭，她的前夫指她有抑鬱症，引發網友不滿：抑鬱症還讓她自己一個人帶小孩？

修例風波+新冠疫情 港企叫苦：半年內恐現海嘯式裁員潮

過去大半年的修例風波，加上目前的新冠肺炎疫情，嚴重衝擊香港經濟，影響廣大市民，有工商界人士更預料，香港未來半年或出現「海嘯式」結業、裁員潮。；另有逾六成基層無力購防疫品，有單親母女為買口罩等防疫品，被迫每天少吃一餐。

DHL排長龍 留學生家長花近4000元運費寄口罩：命比較重要

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情確診個案持續上升，近日有外地留學生紛紛返港避疫，亦有人選擇以「以靜制動」，繼續留在海外觀望。近日（18日）起有大批市民到郵局寄防疫物資予外地親友，有市民指，子女在英國留學，當地的口罩已被搶購一空；亦有從南非來港教書的女子表示，憂慮當地有人從快遞中偷取口罩，故特意用毛巾包住，並分開郵寄減低被盜風險。

民間力量照顧25年 「太陽村」給受刑人孩子一個家

北京近郊的太陽村是一個民間機構，創辦人張淑琴自一九九五年開始收養受刑人的孩童，廿五年來看守與照料過上萬名受刑人的兒童。去年七月大陸一紙通知下令，受刑犯的孩子納入事實無人撫養兒童範疇，張淑琴的重任才卸下。

提振消費信心 江蘇省幹部「打卡」逛街吃美食

大陸各省陸續復工，為要刺激餐飲業消費，各省幹部帶頭下館子吃飯，其中江蘇省黨政幹部集中在餐廳「打卡」吃美食、逛街，以此鼓勵...

回不了家還斷補助 武漢火神山工人集體抗議

據報導，當初奮勇赴武漢搶建火神山、雷神山醫院的377名工人，因為隔離14天後仍無法返家，政府又切斷他們的隔離補助，生活陷...

湖北小區能出門購物加理髮 居民激動喊：終於等到這一天

截至3月20日24時，湖北省的新型冠狀病毒病例已連續三日零新增，湖北省也逐步放鬆管制，讓居民慢慢恢復正常生活。原是疫情重災區的武漢市，已有條件開放無疫情小區商業網點營業、居民購物；居民看到自己住的社區掛上「無疫情小區」牌子...

陸生澳洲街頭被毆 中國駐墨爾本總領事館譴責

新冠肺炎擴散全球，引起反華情緒，兩名留學澳洲的中國學生最近就因為疫情之故遭歧視性辱罵，其中一人被毆。當地警方已逮捕襲擊者...

摘下口罩開會！多省地方官員帶頭示範「自由呼吸」

大陸新冠肺炎疫情初獲緩解，近期上海、江蘇、浙江、安徽等多個省市均出現黨政官員摘下口罩開會或出席儀式，帶頭示範「自由呼吸」...

熱門新聞

新冠肺炎疫情近尾聲 大陸12省已陸續宣布開學日期

回不了家還斷補助 武漢火神山工人集體抗議

新華社發文 批陳建仁披專業外衣公然造謠

摘下口罩開會！多省地方官員帶頭示範「自由呼吸」

疫情衝擊劇烈 「蘭桂坊照妖鏡」翠華旗艦店宣告停業

為病人透析遭捅 女醫師腎破裂垂危

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。