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黑衣人元朗縱火堵路 港警施放催淚彈驅散帶走多人

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
黑衣人元朗縱火堵路，港警施放催淚彈驅散帶走多人。取自香港電台
黑衣人元朗縱火堵路，港警施放催淚彈驅散帶走多人。取自香港電台

昨天是香港「元朗7.21襲擊事件」發生8個月，大批人昨晚在元朗聚集，有人放火燒雜物及堵路，警方一度施放催淚彈。午夜過後，警方再次展開驅散行動，帶走多人，包括區議員，又噴胡椒噴劑，有記者及義務急救員亦被噴中不適。

據官方香港電台報導，大批穿黑衣的市民昨晚起在元朗聚集，至凌晨再有人在又新街聚集及堵路，防暴警員到場，在建樂街油站對面一度舉橙旗及黑旗，防暴警員一度舉起防暴槍，有人從附近大廈平台將咖啡罐擲向警員。

防暴警員其後推進至合益路，並截查數人，有人被帶走。現場有市民要求警員冷靜，警員指她挑動情緒，有人指罵警員，警員衝前並噴射胡椒噴劑，屯門區議員林健翔不滿被噴中，並指罵警員，他被警員拖行，並被帶上警車，警方向在行人路上拍攝的記者噴胡椒噴劑，一名中大電台的記者不適，要戴氧氣罩被送上救護車，亦有一名義務急救員不適。

警員之後再截查至少8人，包括義務急救員。警方另外在建德街制伏一人，亦在紅棉圍帶走一人。

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