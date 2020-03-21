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封城兩個月 湖北官員：官僚主義和病毒一樣致命

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提振消費信心 江蘇省幹部「打卡」逛街吃美食

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
11日南京市市長韓立明走訪考察大眾書局新城市廣場店，買了兩本書。圖／取自現代快報
11日南京市市長韓立明走訪考察大眾書局新城市廣場店，買了兩本書。圖／取自現代快報

大陸各省陸續復工，為要刺激餐飲業消費，各省幹部帶頭下館子吃飯，其中江蘇省黨政幹部集中在餐廳「打卡」吃美食、逛街，以此鼓勵民眾有信心出門消費。

北京青年報旗下微信公眾號「政知見」表示，江蘇省昨日召開省委常委會明確發出訊號，不能以任何理由過度防控，不能以任何手段阻礙人員和貨物正常流動，也不能簡單沿用原來嚴格防控時的復工標準。細看江蘇省委常委會的照片來看，開會的官員全未戴上口罩，為江蘇民眾出門消費打上一劑強心針。

另外，據新京報不完整統計，截至昨日止，大陸至少有12個省份20多名黨政幹部帶頭下館子、出門消費，一時間刮起一股官員帶頭的風潮。

據當地媒體報導所描繪，像是江蘇省委常委、南京市委書記張敬華在就餐前，首先出示綠色的「蘇康碼」，摘掉口罩在大廳內坐下，隨即點餐。青海省海東市市委書記鳥成雲進餐廳，首先主動測量體溫、消毒洗手，通過微信支付，購買了一份青海拉麵套餐。

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