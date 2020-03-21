摘下口罩開會！多省地方官員帶頭示範「自由呼吸」

大陸新冠肺炎疫情初獲緩解，近期上海、江蘇、浙江、安徽等多個省市均出現黨政官員摘下口罩開會或出席儀式，帶頭示範「自由呼吸」。

澎湃新聞報導，微信公眾號南海網今（21）日披露，海南省政府與攜程集團20日下午在海口舉行工作座談，討論研究海南旅遊業疫後重振發展工作。海南省長沈曉明、攜程集團董事局主席梁建章參加。

沈曉明說，攜程集團是海南抗擊新冠肺炎疫情以來接待的第一個企業訪問團，也是第一次摘口罩召開座談會，象徵海南省旅遊業復工復產進入無口罩時代，重振旅遊業大幕全面拉開。

其實早在13日上午，海南省委書記劉賜貴赴海口江東新區視察時，記者就發現劉賜貴沒戴口罩。接著於18日上午，他在招商局海南區域總部露面時，照片顯示他也沒有戴口罩。

報導稱，省委書記、省長摘下口罩，不僅意味海南新冠肺炎疫情得到有效控制，更意味海南迎來全面復工的熱潮，不僅需要大家大口呼吸，更需要大家擼起袖子加油幹，要把疫情防控耽誤的時間搶回來。

近期，包括上海、江蘇、浙江、安徽等多個省市均出現黨政官員摘下口罩開會或出席儀式的情況。

杭州日報報導，杭州市新冠肺炎疫情防控工作領導小組20日下午召開會議，根據國家衛健委口罩使用指南對低風險區的要求，在做好會場通風工作的前提下，全體與會人員摘下了口罩。

安徽全省統戰部長會議19日以電視電話會議形式召開，包括省委書記李錦斌、省委副書記信長星等人都有與會，根據微信公眾號安徽新聞聯播的畫面顯示，與會者均未戴口罩，但保持一定間距。

近段時間，在相鄰的江蘇省，南京、蘇州、常州等地官員也已在會議現場「自由呼吸」，且都有會議現場照片為證。

微信公眾號「中青評論」針對官員帶頭摘口罩一事刊發評論文章稱，領導帶頭摘口罩，也表達了恢復生活生產秩序的信心。蘇州、南京等地黨政官員摘口罩的行為，也給市場傳遞了積極信號，體現了一種柔性的宣導。