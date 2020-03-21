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中國製造產品有病毒？耿爽：那就別戴中國製口罩

世界日報 / 中國新聞組／北京21日電
大陸外交部發言人耿爽。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部發言人耿爽。圖／取自大陸外交部網站

新冠肺炎疫情爆發後，有西方學者稱，從中國購買的產品都有新冠病毒。同時，也有一些關於「中國製造的產品攜帶病毒，呼籲抵制中國製造」的論調。對此，中國外交部發言人耿爽20日表示，散布「中國製造有毒」謠言是不負責任，製造恐慌，請說這種話的人不要戴中國製造的口罩。另外，對美國稱中國訊息不透明耽誤疫情防控，耿爽批評說：「罔顧事實」。

央視報導，耿爽20日在外交部例行記者會上說：「疫情發生以來，總能看到一些人不負責任地散播謠言、製造恐慌。我不知道這些人發表荒謬無知、聳人聽聞言論的目的是什麼，是譁眾取寵，還是欺世盜名？」

他強調，中國是製造業大國，也是防疫和醫療物資生產和出口大國。當前疫情在全球蔓延，很多國家都面臨口罩、防護服、呼吸機等防疫物資缺口，希望得到中國援助或從中國購買。中國在全力抗擊本國疫情的同時，克服自身困難，已經並將繼續向有需要的國家提供力所能及的幫助，並為他們在華進行商業採購提供便利。

耿爽又說，中方負責任的行為得到了國際社會的普遍讚譽。如果有人說「中國製造有毒」，那麼請說這種話的人面對新冠肺炎疫情肆虐，不要戴中國製造的口罩，不要穿中國生產的防護服，不要用中國出口的呼吸機，以免染上病毒。

他呼籲尊重事實、尊重科學、尊重他人，尊重自己，並稱「即使科學暫時無法到達的地方，文明還會到達。」

耿爽的回應引起中國網友熱議，紛紛留言表示支持，「忍無可忍，無需再忍！支持國家反擊！」、「威武霸氣！」、「還有很多藥或者藥的原料都是中國生產的」、「沒錯！有本事別用，自給自足」、「耿爽，耿直爽快。」

另據新華社報導，美方多次稱，由於中方資訊不夠公開、透明，耽誤了美國的疫情防控。耿爽20日重申，新冠病毒源頭是科學問題，疫情發生後中方持續向美國通報疫情資訊，美方政府所言的中國不公開、不透明的說法是罔顧事實，美方一些人企圖將中國抗擊疫情汙名化。

澎湃新聞報導，被問到美國國務院官員曾承諾將向包含中國在內的有關國家提供1億美元（逾7億元人民幣），以助抗疫，援助是否有收到？耿爽回應，中方從未收到來自美國政府的資金和援助。美國國際開發署曾表示要向中方捐醫療物資，但直到11日才準備好，考慮到中國疫情防控已有成效，同時國際疫情爆發，中國已向美方回覆表示感謝，並請美方將這筆物資捐給其他國家。

疫情 新冠肺炎 口罩

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