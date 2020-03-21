摘口罩、上館子，大陸官員花式宣傳促進消費

隨著大陸國內新冠疫情得到逐步控制，防控重點轉向境外輸入，有不少地方官員帶頭摘口罩、上館子，被解讀是在向民眾發出可以放心上街吃喝玩樂的信號。

財新網報導，最先被打卡的是各地美食，近期重慶、浙江、安徽、廣東等地區官員開始帶頭吃喝、購物。以在火鍋、拉麵、鴨血粉絲湯等美食店家打卡的方式，促進服務業復甦。

據重慶市政府新聞辦重慶發布的消息，3月17日中午，重慶市副市長李波和重慶市商務委主任張智奎在重慶南濱路上的店家吃火鍋。圖片中一份大盤酥肉引發網友熱議，有網友表示：這一盤酥肉我已經截圖了，以後請老闆按這個量給我上。

上海市副市長吳清20日在5家外資金融機構線上開業儀式上說，大家都戴著口罩，假如有紅色的口罩，他覺得戴著倒挺合適，但是看來目前還沒有，他建議大家如果方便的話可以摘下，他是覺得摘下比較好。

吳清此話一出，不少出席的來賓也紛紛摘下口罩。

摘下口罩的吳清說，上海過去的20天裡，沒發生過一例本地感染確認，所以上海目前應該是非常安全的一個地方。雖然每天會有零星的出現，但都是境外輸入案例。

除了上海之外，姑蘇晚報報導，蘇州市委常委會昨召開會議，由蘇州市委書記藍紹敏主持，全體與會人員也是摘下口罩出席。

此外，甘肅省市場監督管理局也要求官員要帶頭上館子，每周消費不低於人民幣200元。大陸多地相繼解封後，已從防疫轉為刺激消費。至少有9省近20名官員帶頭上館子吃飯、逛超市，試圖藉此促進消費市場。