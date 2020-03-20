蒙古國2025年起全面恢復使用傳統蒙古文 與內蒙古一致
蒙古國政府正式通過《蒙古文字國家大綱》，從2025年起全面恢復使用「回鶻式蒙古文」，即俗稱的傳統蒙古文。
外蒙古1946年脫離中國獨立成為蒙古國，當年廢棄回鶻式蒙古文，開始使用以斯拉夫字母為基礎創制的西瑞爾蒙古文，也就是俗稱的新蒙文。
而蒙古國和中國內蒙古自治區之間的官方往來文書，依舊是使用13世紀起就用於書寫當時的蒙古語，也是今天中國和蒙古國官方認定的蒙古語的書面語。
2014年蒙古法律規定將2020年廢除使用西瑞爾蒙古文，將使用傳統蒙古語。上觀新聞報導，蒙古國政府18日正式通過《蒙古文字國家大綱》，根據這份大綱，到2024年前必須同時用雙文發佈、發表文字內容，同時所有國家機關創造新老文字網路環境，所有國家公務人員將參加傳統蒙古文培訓，2025年起全面恢復使用回鶻式蒙古文，即俗稱的傳統蒙古文。
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