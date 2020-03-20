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龔正轉任上海副書記 可望接任上海市長

世界日報 / 記者林則宏／北京20日電
圖為龔正2017年宣誓就任山東省長。新華網
圖為龔正2017年宣誓就任山東省長。新華網

應勇升任湖北省委書記一個多月後，上海市長遺缺可望由原山東省長龔正接任。東方網19日傍晚發布簡訊稱，原山東省長龔正已於日前獲中共中央批准，出任上海市委委員、常委、副書記。據悉，龔正之後將接任上海市長。

現年60歲的龔正，江蘇蘇州人，曾任浙江省副省長、浙江省委常委、杭州市委書記等職。2015年7月調任山東省委副書記。2017年4月起任山東省委副書記、省長。

根據山東省政府官網訊息，龔正畢業於廈門大學財政金融系財政學系，在職研究生學歷，經濟學博士。

龔正早年一直任職於海關總署，官至海關總署副署長，於2008年底轉任浙江省副省長。

雖然龔正在浙江為官長達六年半時間，但與中國國家主席習近平並無重疊，習近平2007年即由浙江省委書記轉任上海市委書記。

上海 習近平 海關

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