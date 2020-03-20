龔正轉任上海副書記 可望接任上海市長

「還記得李文亮嗎？」最早一批揭發武漢肺炎疫情的「吹哨人」中國醫生李文亮，2月確診病逝後，引發中國網友悲憤聲討平反。抑制不住的輿論裂口，迫使北京在李文亮死後成立調查小組，歷經無聲無息的41天後，終於在19日晚間公布調查報告。但該報告不只與官方先前陳述大致無異，在調查報告的「建議」下，也只有當初讓李文亮簽下「造謠訓誡書」的2名武漢警察，遭到行政處分。避重就輕就此打住的「調查懲處」讓網友傻眼之餘，亦憤怒質疑：「全國上下被遲緩這兩個月的鍋，你就讓警察背？」

2020-03-20 16:12