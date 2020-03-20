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鎖國前大撤退？星馬交界的「國境抉擇」

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受疫情影響 香港快運下周一起暫停所有航班至4月底

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
國泰航空於去年收購了香港快運。圖／取自香港快運航空粉絲頁
國泰航空於去年收購了香港快運。圖／取自香港快運航空粉絲頁

新冠肺炎疫情影響，港府與各多頒布多項入境限制，為此香港快運今日宣布將於下禮拜一（23日）開始至4月30日止，暫停所有航班營運。

陸媒澎湃新聞報導，新冠肺炎讓旅遊出國需求大幅下降，香港快運作出停運決定，預計復航時間是5月1日。這次香港快運有超過96%的員工放無薪假。

香港快運行政總裁吳潔指出，這是一個非常困難的決定，但為了能平穩度過這個時期，實施停運措施有必要推行。

香港快運25條亞洲航線當中，有23條航線逾2000個航段經已取消。因航線暫停營運而行程受到影響之旅客，將可更改出發日期、更改航線或全數退款等安排選擇。

香港 航線 新冠肺炎

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