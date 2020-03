DHL排長龍 留學生家長花近4000元運費寄口罩：命比較重要

全球新冠肺炎(COVID-19)疫情確診個案持續上升,近日有外地留學生紛紛返港避疫,亦有人選擇以「以靜制動」,繼續留在海外觀望。近日(18日)起有大批市民到郵局寄防疫物資予外地親友,有市民指,子女在英國留學,當地的口罩已被搶購一空;亦有從南非來港教書的女子表示,憂慮當地有人從快遞中偷取口罩,故特意用毛巾包住,並分開郵寄減低被盜風險。

據路透社統計數字,全球各地已有超過19萬人確診新冠肺炎,逾8,000人死亡。英國、美國等地累計染病人數增至超過2,600人及9,000人。不少海外學校均停課,留學生紛紛返港避疫。

近日歐美疫情持續爆發,有港人選擇郵寄防疫物資予海外親友。昨日早上11時,快遞公司DHL旺角分店已有數十人在排隊郵寄物資到海外,有人帶同約50盒口罩,準備郵寄到英國。

黃小姐稱,(18日)早10時的人流比今日還多,約有數十人排隊郵寄。她指今日再來郵寄三盒口罩,予身處美國紐約任職藥房的朋友,「當地買不到,上網買又怕是二手。」

另一葉女士則準備給在英國留學的兒子寄兩盒口罩。葉女士稱,兒子就讀的中學今日起開始停課,暫時沒有打算要他回港,已盡量叫他不要外出,不過她指明白歐洲地區沒有戴口罩防疫習慣,寄口罩只是供日後兒子搭乘飛機回港時使用。梁女士亦向身處英國的兒子寄口罩,她指自己一星期前,曾在郵政署寄過一次口罩,不過至今仍未收到,故不惜再花費約1,000元(約合新台幣3900元)運費連關稅,也要使用快遞,「沒關係,命比較重要。」

南非女子毛巾包口罩寄回家 憂當地快遞員偷口罩

Julia從南非到港教書,她指南非當地防疫工作未完善,正打算向在南非的家人寄10盒口罩,並用毛巾包好口罩。她解釋,南非當地口罩短缺,擔心有當地快遞員會偷取口罩,故特意用毛巾包好,又特意分開兩盒郵寄,「It's too high risk to combine as one box.(全都放在一箱太高風險了)」她指家人全居於南非,而南非境內確診病例累計超過85例,她母親亦與確診者住於同一棟大廈,又得悉確診的人仍然在大廈附近走動、如常工作,當地亦無法搜購口罩,極度擔心母親的安危。

郵政署回覆查詢時表示,自本星期起,特快專遞郵件量比平日升近一倍,估計其中約三至四成為防疫物資。署方又補充指,雖然特快專遞郵件量有所上升,但目前仍可以應付,不過因應近日航空公司大幅縮減航班班次甚至取消航班,寄往部分目的地的特快專遞服務或會因此暫停,或有所延誤。

