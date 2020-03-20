外籍男車廂扶手沾口水 發文道歉稱為拍惡搞短片

新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情緊張，網上流傳一段影片，一名外籍男子在港鐵車廂內拉開自己的口罩，疑用手指沾口水再抹在扶手上。港鐵指有關行為妄顧公共衛生，予以強烈譴責，並且已就此事報警。

事主Joel Werner深夜（18日）在其Facebook公開發文道歉，指他「輕視了當下疫情的嚴重性而拍攝了一段惡搞短片然後私下發了給幾位朋友。」他指，衷心表示歉意，稱在拍攝拍攝完畢後有用酒精消毒液抹淨扶手柱。該道歉文公開約一小時，獲逾2,550個「怒」。

拍攝完畢後有用酒精消毒液擦扶手

事主Joel Werner在其facebook公開用道歉文，指他希望為他在港鐵上的行為「向全港市民道歉」，並指他已致電警方及港鐵公司解釋原由和致歉。他解釋，是為了拍攝了一段惡搞短片然後私下發了給幾位朋友，「現在明白這樣做是不應該的，拿一個全球大流行的疫情來開玩笑實屬不當。」

他最後指出，對於所有因此受困擾和傷害的人，衷心表示歉意，並稱「在拍攝這段短片的前後，我都有用酒精消毒液潔淨雙手，拍攝完畢後也有用酒精消毒液抹淨扶手，為港鐵乘客帶來任何不安和傷害實在非我所願。」

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文章授權轉載自《香港01》