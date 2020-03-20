西安老字號餐飲 重啟「堂食」

「憋了幾十天，做夢都想吃口正宗泡饃，今天可算解饞了」。一直居家辦公的西安市民魯娜，得知泡饃店恢復營業，立刻帶著家人來「打卡」。

中新社報導，隨著疫情防控工作的推進，西安餐飲企業陸續復工，同盛祥、老孫家、德發長、春發生、西安飯莊等西安餐飲老字號也重啟堂食。

「堂食恢復以後，對前來就餐的顧客，我們通過量體溫、掃一碼通等方式，確保疫情期間用餐安全」。西安飯莊（鐘樓店）餐飲部經理劉宇表示。民眾除就餐外全程佩戴口罩，就餐距離也都在1米以上。

西安歷史文化積澱深厚，當地的牛羊肉泡饃、涼皮、臘汁肉夾饃、葫蘆頭泡饃、水盆羊肉等特色小吃，成為中國飲食文化中的「陝西名片」。

位於鐘鼓樓旁的北院門歷史文化街，因其傳統建築風格與特色美食成為「網紅景點」。部分餐飲門店已開放堂食，就餐民眾必須經過掃碼、測溫後方可進入。顧客首先要測溫，其次再消毒，店內就餐採取單人單桌的方式。目前文化街上恢復營業的店舖約為40%至50%。

近期，上海、重慶、成都、昆明等多地陸續開放餐飲堂食服務，並提出了操作規範。西安市飯店與餐飲行業協會要求，恢復經營的餐飲店必須在入口處、收銀台等處設置1米間隔線，明確專人引導客流。同時，大廳餐桌實際使用數量不超過平時的50%，就餐間距不小於1米。

「我們的服務人員要每天測體溫，上班要戴口罩、手套、護目鏡。目前每天的就餐人數約50人，店內嚴格按照疫情防控的相關要求消毒，現在飯店後廳與包間還未開放」。西安春發生飯店工作人員石玲說。