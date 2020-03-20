陸通老撾昆萬鐵路 全面復工

中國鐵路昆明局集團公司表示，目前中國至老撾（寮國）的中老昆（明）萬（象）鐵路玉溪至磨憨段（中國段）建設已全面復工，2萬2000多名施工者全力奮戰，多個控制性工程取得重大進展。

中新社報導，「中老鐵路全線共有隧道93座，橋樑136座，橋隧比達87.3%，建設難度極大。目前，全線已全面復工，重點隧道和橋梁完成80%以上」。中國鐵路昆明局集團滇南鐵路建設指揮部副指揮長曾祥記說。

位於峨山縣全長17.44公里的萬和隧道於本月13日順利貫通，成為全線貫通的第一條萬米以上長隧。隧道最大埋深586米，最小埋深僅5米，加之穿越兩個大斷層，高風險圍岩比率高達88%，屬於典型的軟岩大變形鐵路隧道。

位於元江縣與墨江縣交界處的安定隧道全長17.5公里，為全線I級高風險隧道，穿越巍峨的哀牢山山脈，共經20條斷層和2個向斜構造，地質條件極為複雜。為實現按期貫通目標，施工人員在安定隧道採取長隧短打的方式，設置5個斜井和進出口共7個作業工區。3月初，安定隧道一端的4個橫洞實現貫通、進口端掘進突破6公里大關。

在元江特大橋施工現場，100多名施工人員正在對第37個鋼橫樑進行安裝。復工以來，大橋建設順利推進，目前鋼樑架設已完成65%，預計7月份就可實現合龍。元江特大橋全長為832.2米，有6個橋墩，其中最高的3號橋墩達154米，位居該類橋樑世界第一。同時，上承式連續鋼桁梁249米的主跨也將刷新世界建橋紀錄。

中老鐵路計畫2021年建成，通車後將成為中國西南地區又一條進出境國際鐵路通道，到時中國昆明至老撾首都萬象（永珍）有望實現夕發朝至。