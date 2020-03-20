敦煌多處旅遊景點 恢復開放

中國歷史文化名城甘肅省敦煌市的多處旅遊景點17日恢復對外開放。這座以文旅產業為龍頭的西部城市漸復生機。

新華社報導，「鳴沙山月牙泉景區昨天開放後，遊客大約有一百來人，以本省居民居多。」該景區負責人李瑛表示，景區實行實名制入園、無現金購票，公共區域定期消殺，遊客可體驗滑沙、騎駱駝等項目，但滑翔機、沙地摩托車等人員密切接觸的項目尚未恢復。全國醫務工作者和警察可在年內免費參觀景區。

除了鳴沙山月牙泉景區外，敦煌市的雅丹世界地質公園、玉門關景區、陽關景區、敦煌古城等也於17日恢復開放。

世界文化遺產莫高窟暫未開放，但數字化產品讓人們在特殊時期仍能感知敦煌文化。敦煌研究院新媒體中心介紹，疫情防控期間推出的「雲遊敦煌」小程序訪問量超過570萬次，在短視頻平台上推出的直播觀看總人次接近80萬。

「網上展覽讓不可移動文物莫高窟突破了空間限制，人們足不出戶就能細品敦煌藝術。」敦煌研究院文物數字化研究所所長助理丁曉宏說。

2月17日起，敦煌的酒店賓館陸續恢復營業，目前超過80家酒店恢復營業。因疫情停飛的9條航線現已恢復7條，可通達蘭州、上海、廣州、杭州等地。3月16日起，甘肅省餐飲企業全面恢復堂食。