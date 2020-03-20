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客流少 陸鐵路設備大整修
中國國家鐵路集團有限公司表示，利用近期鐵路客流低位運行的時機，在做好疫情防控工作的前提下，組織55萬名鐵路職工在全國鐵路開展大規模設備集中整修，進一步提升設備質量，確保鐵路大動脈安全暢通，為恢復經濟社會發展秩序提供運輸支撐。
新華社報導，據國鐵集團工電部有關負責人表示，這次設備集中整修屬於年度例行檢修，從3月份開始，6月30日前基本完成，主要針對普速鐵路繁忙區段和重點煤運通道，包括京滬、京廣、京九、京哈、蘭新、隴海、滬昆、大秦、唐呼、瓦日、侯月等線路，將全面檢查線路、橋梁、隧道、涵洞、路基、接觸網、信號機等固定設備狀態，進行換軌、清篩、換枕、打磨、搗固、更換零部件、接觸網換線等作業，及時消除各類安全隱患，提升設備質量。
該負責人表示，設備集中整修期間，鐵路部門將嚴格落實疫情防控各項措施，為施工人員配備口罩、手套、消毒液等防護用品，維護身體健康；優化施工組織方案，科學安排人員、機具，加強工務、電務、供電、運輸等各專業工種協同配合，提高檢修效率；以優良的設備質量確保鐵路大動脈安全暢通。
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