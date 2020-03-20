陸公務包機需求 逆勢暴增

因新冠肺炎疫情爆發，商務人士出行的飛機運輸市場需求暴增。中國公務航空集團董事長兼CEO廖學鋒17日表示，疫情期間公務包機需求量增加了200%，甚至更高；然而，目前市場僅能滿足三分之一的客戶需求。

中新社報導，隨著境外疫情快速升級，很多國家暫停部分航線、停飛一些班次。公務機不受固定航班的時間限制，高效省時，旅行靈活，可以點對點飛行，特別是公務飛機乘客人數可控，可以選擇與家人、朋友同行，避免了與其他旅客接觸及轉機所帶來的傳染風險，為此，很多人選擇乘坐公務機（商務包機）。此前有網友發帖稱，從倫敦包機回上海，一個座位單價18萬元人民幣起，已售罄。

廖學鋒指出，網上炒得較火的「18萬」公務機，其實是個特例。它屬於超大型豪華公務機，這樣的公務包機相對較少，大部分公務機是乘客在10至20人左右的中大型公務機。

廖學鋒強調，經過這次疫情，中國公務和通用航空市場會產生新的消費群體。疫情過後，中國公務航空市場會更加註重其經濟性和靈活性，並不是大家都需要大型公務飛機，中國市場中小型公務機的需求會開始產生。低成本的公務包機和公務機共享業務的需求也會越來越大，中國公務航空市場將變得理性和多元化。

截至3月16日24時，北京市累計報告境外輸入確診病例40例，連日來，北京市採取更加積極的防禦策略、更加嚴格的管控措施，在北京首都國際機場設置國際航班停靠處置專區，要求所有境外入境人員集中觀察14天。

值得關注的是，北京市已嚴格公務機進京管理；謊報瞞報者將受到法律制裁，並納入信用體系。