陸高海拔造林 關鍵突破

人們常常用「種活一棵樹比養活一個家庭難」來形容三江源地區高海拔城鎮造林綠化的難點，青海省林業和草原局日前指出，這一難點取得突破，科研人員通過造林樹種物候期觀測與抗寒試驗採樣，總結熟化高海拔地區苗木繁育關鍵技術。

三江源地區是長江、黃河、瀾滄江的發源地，這裡地處青藏高原腹地，全域30.25萬平方公里，是中國面積最大的自然保護區，平均海拔超過4200公尺，城鎮造林綠化受高海拔、氣候條件等因素制約，樹木為稀缺景觀。

青海省林業和草原局表示，「三江源區高海拔城鎮造林綠化關鍵技術研發與示範」項目總投資1000萬元（人民幣，下同），項目試驗示範區涉及青海省玉樹、果洛、黃南三個藏族自治州，2019年平均成活率達到76.8%。

針對高海拔地區氣候寒冷、光照強、大風天數多、植物生長期短的實際，科研人員在造林試驗中，採取栽植穴內增施羊板糞、鋪設地膜、樹干纏繞草繩、搭建防護棚、設置風障、噴施防凍劑等措施。

青海省林業和草原局表示，為確保育苗的成功，在育苗試驗中，針對不同樹種的生物學特性，分類對比試驗，初步總結掌握了不同樹種物候和生長節律，並且通過建立高寒地區種苗繁育基地，對高海拔地區苗木繁育關鍵技術進行總結熟化。

數據顯示，自2005年啟動實施三江源地區生態保護建設工程以來，十三五期間累計完成投資近212億元，目前三江源地區森林覆蓋率為7.43%，水源涵養量提高到211.8億立方米，水源涵養量年均增幅達6%以上。