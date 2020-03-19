山東省長龔正轉任上海市委副書記 可望接任上海市長

應勇升任湖北省委書記一個多月後，上海市長遺缺可望由原山東省長龔正接任。上海官方媒體東方網19日傍晚發布簡訊稱，原山東省長龔正已於日前獲中共中央批准，出任上海市委委員、常委、副書記。據悉，龔正之後將接任上海市長。

現年60歲的龔正，江蘇蘇州人，曾任浙江省副省長、浙江省委常委、杭州市委書記等職。2015年7月調任山東省委副書記。2017年4月起任山東省委副書記、省長。

根據山東省政府官網訊息，龔正畢業於廈門大學財政金融系財政學系，在職研究生學歷，經濟學博士。龔正早年一直任職於大陸海關總署，官至海關總署副署長，於2008年底轉任浙江省副省長。

雖然龔正在浙江為官長達六年半時間，但與大陸國家主席習近平並無重疊，習近平2007年即由浙江省委書記轉任上海市委書記。

據北京《新京報》報導，2015年7月，在即將卸任浙江省委常委、杭州市委書記，出任山東省委副書記前，龔正在向杭州老幹部辭行時，一名老幹部告訴龔正，希望他保持三個字：一個是正，龔正的正，公正的正；第二個是誠，繼續保持誠懇待人；第三個字是實，求真務實。龔正表示，「這些話我牢記在心」。